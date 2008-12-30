'12 Dev Adam'ın yılı!..

MAÇ SONUÇ TARİH Türkiye-Ukrayna 86-73 03.09.2008 Belçika-Türkiye 63-78 06.09.2008 Türkiye-Fransa 77-65 10.09.2008 Ukrayna-Türkiye 64-86 13.09.2008 Türkiye-Belçika 80-64 17.09.2008 Fransa-Türkiye 78-80 20.09.2008

A Milli Basketbol Takımı, gelecek sene Portekiz'de organize edilecek Avrupa Şampiyonası için eleme grubu maçları oynarken, bu maçları namağlup olarak tamamladı.Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, grubunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak, namağlup olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı.C Grubu'nda Fransa, Belçika ve Ukrayna ile mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, grubundaki tüm maçları kazanarak eleme gruplarını yenilgisiz tamamlayan tek takım olma özelliğini elde etti.12 puanla grubunu lider olarak tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle: