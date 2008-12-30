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Spor

'12 Dev Adam'ın yılı!..

2008'de A Milli Erkek Basketbol Takımı, yaptığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.

30 Aralık 2008 02:00


2008'de A Milli Erkek Basketbol Takımı, yaptığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.


A Milli Basketbol Takımı, gelecek sene Portekiz'de organize edilecek Avrupa Şampiyonası için eleme grubu maçları oynarken, bu maçları namağlup olarak tamamladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, grubunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak, namağlup olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

C Grubu'nda Fransa, Belçika ve Ukrayna ile mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, grubundaki tüm maçları kazanarak eleme gruplarını yenilgisiz tamamlayan tek takım olma özelliğini elde etti.

12 puanla grubunu lider olarak tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle: 

MAÇ

SONUÇ

 TARİH

Türkiye-Ukrayna

86-73

03.09.2008

Belçika-Türkiye

63-78

06.09.2008

Türkiye-Fransa

77-65

10.09.2008

Ukrayna-Türkiye

64-86

13.09.2008

Türkiye-Belçika

80-64

17.09.2008

Fransa-Türkiye

78-80

20.09.2008


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