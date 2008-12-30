'12 Dev Adam'ın yılı!..

2008'de A Milli Erkek Basketbol Takımı, yaptığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.
A Milli Basketbol Takımı, gelecek sene Portekiz'de organize edilecek Avrupa Şampiyonası için eleme grubu maçları oynarken, bu maçları namağlup olarak tamamladı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, grubunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak, namağlup olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı.
C Grubu'nda Fransa, Belçika ve Ukrayna ile mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, grubundaki tüm maçları kazanarak eleme gruplarını yenilgisiz tamamlayan tek takım olma özelliğini elde etti.
12 puanla grubunu lider olarak tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle:
|
MAÇ
|
SONUÇ
TARİH
|
Türkiye-Ukrayna
|
86-73
03.09.2008
|
Belçika-Türkiye
|
63-78
06.09.2008
|
Türkiye-Fransa
|
77-65
10.09.2008
|
Ukrayna-Türkiye
|
64-86
13.09.2008
|
Türkiye-Belçika
|
80-64
17.09.2008
|
Fransa-Türkiye
|
78-80
20.09.2008