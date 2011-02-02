12 Dev Adam'ın yeni patronu Orhun Ene

T24 - (A) Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne, yardımcı antrenör Orhun Ene getirilirken, sağlık sorunları yaşayan Bogdan Tanjevic, yeni dönemde erkek milli takımlar teknik koordinatörü oldu.





İstanbul Sheraton Ataköy Otel'de erkek milli takımlar teknik yapılanmasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yardımcı antrenör Orhun Ene'nin 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın sonuna kadar 4 yıllık bir görev için başantrenörlüğe getirildiğini açıkladı.





2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından Tanjevic'in sözleşmesinin sona erdiğini belirten Demirel, sağlık problemleri nedeniyle son 6 ayda görev şeklinde değişiklik olan tecrübeli teknik adamın, yeni süreçte Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak milli takıma yardımcı olacağını kaydetti.



