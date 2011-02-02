T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam'ın yeni patronu Orhun Ene

Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne yardımcı antrenör Orhun Ene getiridi.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - (A) Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne, yardımcı antrenör Orhun Ene getirilirken, sağlık sorunları yaşayan Bogdan Tanjevic, yeni dönemde erkek milli takımlar teknik koordinatörü oldu.


İstanbul Sheraton Ataköy Otel'de erkek milli takımlar teknik yapılanmasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yardımcı antrenör Orhun Ene'nin 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın sonuna kadar 4 yıllık bir görev için başantrenörlüğe getirildiğini açıkladı.


2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından Tanjevic'in sözleşmesinin sona erdiğini belirten Demirel, sağlık problemleri nedeniyle son 6 ayda görev şeklinde değişiklik olan tecrübeli teknik adamın, yeni süreçte Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak milli takıma yardımcı olacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24