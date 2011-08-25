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Spor

12 Dev Adam'ın son rakibi Portekiz İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 15:05

-12 Dev Adam'ın son rakibi Portekiz İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Litvanya'da yapılacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı'nın gruptaki son rakibi Portekiz oldu. Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi önceden garantilemiş Finlandiya ile Portekiz, ilave takım belirleme turunda dün gece karşı karşıya geldi. Finlandiya, Portekiz'i 86-78 yenerek grubundan lider olarak, C Grubu'na katıldı. Grubunda 2. olan Portekiz ise Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nun son takımı oldu. ''12 Dev Adam'', 31 Ağustos-18 Eylül 2011 tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Portekiz'in yanı sıra, İspanya, Polonya, Litvanya ve Büyük Britanya ile karşılaşacak. Türk Milli Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.45'de Portekiz ile oynayacak.

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