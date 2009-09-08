12 dev adamın şampiyonadaki ilk sesi: 84-76

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçında Litvanya'yı 84-76 yendi.



Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 12 Dev Adam, sahadan 84-76’lık skorla galip ayrılarak, şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptı. A Milli Takım Wroclaw’daki maça Engin Atsür, Ersan İlyasova, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık ve Hidayet Türkoğlu 5’iyle başladı.



Teknik bir arızanın yaşandığı maçın ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, 5. dakika sonunda milliler Engin’in üçlüğüyle 11-6 öne geçti. Periyodun sonlarında hücum etmekte zorlanan Türkiye, Lavrinovic’in sayılarına engel olamazken, Bekir’in son saniye basketiyle ilk çeyreği 22-19 yenik kapattı. İkinci çeyreğin başında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk basket Oğuz Savaş’tan geldi.

Pota altında Petravicius’u doldurmakta zorlanan A Milli Takım’da, devreye Hidayet Türkoğlu ve Oğuz Savaş’ın girmesiyle denge sağlandı ve devre 39-39 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının ilk basketi 2. dakika dolarken Ender Arslan’dan gelirken, Ender ve Sinan’ın üst üste üçlükleri ile son 5 dakikaya 50-44 önde girdik. Pota altında Kleiza’nın etkinliğini önleyemesek de, üçüncü çeyrek millilerin 63-58 üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyreğin ilk bölümünde karşılıklı basketler vardı. Ay-yıldızlılar Jasaitis’in üçlüklerine engel olamayınca, son 5 dakikada fark 3 sayıya indi: 69-66. Son dakikalarda karşılıklı top kayıpları artarken, pota altında Litvanya’ya öldürücü darbeler vuran Ömer Aşık’la son 2 dakikaya 10 sayı farkla önde girdik. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan milliler sahadan da 84-76 galip ayrıldı.



En skorer Hidayet



A Milli Takım'da 4 çift hanelere ulaşırken, Hidayet Türkoğlu 19 sayı 3 asist-2 ribaund, Ersan İlyasova 17 sayı-6 ribaund, Ender Arslan 16 sayı-3 asist, Oğuz Savaş da 10 sayı-5 ribaundla etkili oldular. Litvanya'da Petravicius'un 21 sayı-2 ribaund, Simas Jasaitis'in 14 sayı ve Linas Kleiza'nın 12 sayı-4 ribaundluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

