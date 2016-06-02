12 Dev Adam'ın Rio için aday kadrosu açıklandı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda yer alabilmek için mücadele edecek Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu ve hazırlık programı açıklandı.

6 Haziran Pazartesi günü Spor Toto Basketbol Ligi finalinde mücadele eden oyunculardan yoksun bir şekilde Antalya’da toplanacak olan Ay Yıldızlı ekip burada 11 Haziran tarihine kadar ilk antrenmanlarını yapacak.

Milliler, Antalya kampının ardından 13 Haziran’da İtalya’ya hareket edecek ve burada hazırlık maçları oynadıktan sonra 19 Haziran Pazar günü yurda dönecek.

CNN Türk'ün haberine göre, 21 Haziran Salı günü ikili temas mücadelesinde Filipinlerle İstanbul’da karşılaşacak olan Ay Yıldızlılar, 23 Haziran Perşembe günü de Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 26 Haziran Pazar günü Yunanistan ile bu kez İstanbul’da oynayacak ve 27 Haziran Pazartesi günü Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde mücadele etmek için Manila’ya uçacak.

Filipinler’de son hazırlıklarını yapacak olan milliler, 1 Temmuz’da Filipinler ile hazırlık maçı oynayacak ve 5 Temmuz Salı günü de Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ndeki ilk maçında Kanada karşısına çıkacak.

A Milli Takımın 20 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Birkan Batuk, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz (Anadolu Efes)



Tolga Geçim, Can Maxim Mutaf (Banvit)



Ender Arslan, Metin Türen, Semih Erden, Mehmet Yağmur, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Doğuş)



Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek (Fenerbahçe)



Hüseyin Göksenin Köksal, Sinan Güler (Galatasaray Odeabank)

J. Metecan Birsen (İstanbul BBSK)

Kenan Sipahi, Samet Geyik (Pınar Karşıyaka)

Ömer Faruk Aşık (New Orleans Pelicans)