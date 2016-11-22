12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2017 kura çekimi gerçekleştirildi.Ev sahipleri arasında Türkiye'nin de olduğu şampiyonada 12 Dev Adam'ın rakipleri Letonya Sırbistan, Büyük Britanya, Rusya, Belçika oldu.

A Grubu: Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya

C Grubu: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, TÜRKİYE, Belçika

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017'de gerçekleşecek.