T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi

22 Kasım 2016 21:26

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2017 kura çekimi gerçekleştirildi.Ev sahipleri arasında Türkiye'nin  de olduğu şampiyonada 12 Dev Adam'ın rakipleri Letonya Sırbistan, Büyük Britanya, Rusya, Belçika oldu.

A Grubu: Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya
B Grubu: Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya
C Grubu: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan
D Grubu: Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, TÜRKİYE, Belçika

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017'de gerçekleşecek.

ETİKETLER

12 dev adamavrupabasketbolşampiyonasırakiplerkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24