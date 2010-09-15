12 Dev Adam'ın kulüplerine de piyango vurdu

T24 - Yönetmelik gereği sporcuların kulüpleri de ödüllendirilirken, Hidayet, Ersan ve Cenk Akyol’un takımlarına da piyango vurdu.



Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Cenk Akyol sayesinde milyonlarca dolarlık bütçelere sahip olan Toronto Raptors (Kanada), Milwaukee Bucks (ABD) ve Air Avellino (İtalya) takımları da Türkiye’deki ödül yönetmeliğinden yararlanacak. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandıkları için yasa gereği devletten 400’er Cumhuriyet Altını almaya hak kazanan milli basketbolcuların kulüpleri de aynı yönetmelik gereği ödüllendiriliyor.



Buna göre milli takıma seçildiklerinde Toronto’nun formasını giyen Hidayet sayesinde Kanada ekibine, Ersan’dan dolayı Milwaukee’ye ve Türkiye’ye dönmesine karşın milli takıma geldiğinde İtalya ekibinin kadrosunda göründüğü için Cenk sayesinde Air Avellino’ya 200’er Cumhuriyet Altını verilecek.

‘Değişiklik yapılacak'



Konuyla ilgili olarak Vatan gazetesinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hakkındaki yönetmelikte bu maddenin bulunduğunu ama ilk kez bir yabancı kulube ödül verme durumuyla karşılaştıklarını belirterek, “Hukukçularımızla bu durumu görüşüp adı geçen kulüplere ödül verip vermeyeceğimize bakacağız. Eğer vermemiz gerekiyorsa da bir şekilde o kulüplere ulaştırırız. Bu durum yönetmelikte bazı boşlukların olduğunu ortaya koydu. Başka eksikliklerde saptamıştık. Bunların hepsini düzeltmek için yönetmelikte değişiklik çalışması başlattık” dedi.

‘Hedefimiz 2012 Londra Olimpiyatları’



A Milli Takım’ın yıldızlarından Ömer Onan, 12 Dev Adam’ın yapılamadığını yaptığını ifade ederken, hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Ömer, önce önlerinde Avrupa Şampiyonası’nın bulunduğunu, burada da başarılı olmak istediklerini vurgularken, “Ayrıca 2012 Olimpiyat Oyunları’na da katılmak istiyoruz. Bu başarıyı elde etmek için mücadele edeceğiz. Başbakanımız da bize hedef olarak 2012 Olimpiyatları’nı gösterdi” ifadelerini kullandı.

Hido: Yorgun olmasak ABD’Yİ de yenerdik



12 Dev Adam’ın kaptanı Hidayet Türkoğlu bu başarıyla hem sevinç hem de üzüntü yaşadıklarını söyledi. İki duyguyu birlikte yaşadıklarını belirten Hidayet şöyle konuştu:





“Elimize güzel bir fırsat geçmişti. Birinciliği Sırbistan maçından sonra kaybettiğimizi düşünüyorum. Kazandığımız Sırbistan maçı sonrası büyük bir coşku ve kutlama oldu. O gece geç yattık. Eğer 1 gün dinlenebilsek ABD karşısında sonuç farklı olabilirdi. Şampiyon olma şansımız artardı. Her şeye rağmen büyük bir başarı elde ettik. Bu ikincilikle Türk spor tarihine geçtik. İnşallah ileride de böyle başarılar elde ederiz.”

13. Dev Adam’a da prim



TBF, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Engin Atsür ile koç Tanjevic’in listeye almadığı Cevher, Fatih Solak ve Evren’i de ödüllendirme kararı aldı.



12 Dev dünya 2.’liği nedeniyle toplam 28 milyon TL prim almaya hak kazanırken, federasyon kadroya çağrılan ancak bu tarihi başarıyı tribünden izleyen yıldızlarını unutmadı. Federasyon yönetimi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Engin Atsür’ün de ödüllendirilmesine karar verdi.



Buna göre 12 Dev Adam ile Tanjeviç ve iki yardımcısı adam başı 1.5 milyon TL alacak. 15 kişinin alacağı toplam prim 22.5 milyon TL’yi bulurken, Engin’e verilecek primin düşülmesinin ardından kalan miktar ise koç Bogdan Tanjeviç’in kadronun dışında bıraktığı Cevher Özen, Evren Büker ve Fatih Solak ile milli takım görevlileri arasında paylaştırılacak.

4 maçta 62 bin seyirci



12 Dev Adam Dünya 2.’si olurken en büyük desteği de yeni yapılan Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarından almıştı. Fransa, Slovenya ve Sırbistan gibi güçlü rakiplerini İstanbul’da deviren Milliler finalde ABD’ye boyun eğerken bu 4 maçta toplam 62 bin kişi tarafından izlendi. 17 yılda tamamlanan 15 bin 500 kişilik Avrupa’nın en büyük 3. salonunu tamamen dolduran basketbolseverler Türkiye’nin dışındaki maçlara ise fazla ilgi göstermedi.

Şişli’ye 12 Dev anıtı



Şişli Belediyesi, Dünya Şampiyonası’nda ülkemize gümüş madalya kazandıran 12 Dev Adam için anıt yaptırıyor. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 12 Dev Adam anıtı için proje açılacağını belirterek “Milli Takımımız’ın, ülkemiz sporuna ve Türkiye’nin tanıtımına sağladığı katkı unutulmazdır. Bu nedenle, bu başarıyı taçlandırmak için, ilçemizdeki parklardan birisinde ’12 Dev Adam Anıtı’ yaptırılmasına karar verdik. Anıtın açılışını, bu tarihi başarıya imza atan milli sporcularımızla birlikte yapacağız” dedi.

Gül: Türkiye’ye büyük şan ve güç kattınız



12 Dev dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün huzuruna çıktı. Tarabya Köşkü’ndeki kabulde şampiyonada alınan sonuçtan çok memnun olduğunu belirten Gül şunları söyledi:



“Türk halkına büyük katkı sağladınız, moral kaynağı oldunuz. Sporun sadece futbolla kalmadığını gösterdiniz. İnanıyorum ki Türkiye’de basketbol çok ayrı bir şekilde hamle yapacaktır. Spordaki başarılar, sadece spor camiasıyla kalmıyor, Türkiye’ye çok büyük bir şan ve güç katıyor. Tebrik etmek için birçok ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı aradı. Milyarlarca dolar versek Türkiye’yi bu kadar güzel tanıtamazdık.”





