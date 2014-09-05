12 Dev Adam'ın keyfi yerine geldi: 77-64

Son 16'yı daha önceden garantileyen Milliler, Dominik Cumhuriyeti'ni de 77-64 yenerek C Grubu'nu ABD'nin ardından ikinci sırada tamamladı.

Ntvspor.net'in haberine göre, Milli Takımı, Kerem Tunçeri-Sinan Güler-Cenk Akyol-Kerem Gönlüm-Ömer Aşık ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk sayıları, Finlandiya karşısında gerçekleştirdiğimiz geri dönüşü ateşleyen Kerem Gönlüm’den geldi. Son 16’ya kalması kesinleşen A Milliler, maça bu rahatlıkla daha hızlı ve rahat başladı. Tempoyu yükselten Ay Yıldızlılar, Kerem Tunçeri’nin liderliğinde ve pota altında Kerem Gönlüm-Ömer Aşık faktörüyle sayıya daha akıcı bir şekilde ulaşmaya başladı.

Bu değişim Millilerimiz’in ilk dört maçta sergilediği savunma keskinliğini etkilese de oyuncularımız hücumda Dominik Cumhuriyeti’nin her sayısına cevap vermeyi başardı. İlk çeyrek, iki takımın karşılıklı basketleri sonucunda 14-13 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi.

İlk çeyrekte Türkiye'nin en skorer oyuncusu 8 sayı ile Kerem Gönlüm'dü. Dominik Cumhuriyeti'nin 13 sayısının 11'ini, NBA'de Houston Rockets forması giyen Francisco Garcia kaydetti.

Türkiye ikinci çeyreğe savunmayı öne çıkaran bir oyunla başladı. Ender Arslan-Emir Preldzic-Cedi Osman-Barış Hersek-Oğuz Savaş beşi savunmada gösterdiği performansla Garcia’yı durdurdu ve bu ritmi hücuma da taşıdı. Türkiye’nin üst üste gelen üçlük isabetleri Dominik Cumhuriyeti’ni köşeye sıkıştırdı. Çeyreğin son beş dakikasına girilirken Barış Hersek’in isabetiyle Türkiye farkı çift hanelere taşıdı: 27-17

Hücumda oldukça akıcı bir performans sergileyen Türkiye, her atakta farkı arttırmaya devam etti. Bitime 03:20 dakika kala Cedi Osman’ın isabeti skoru 33-17’ye getirdi.

Takım olarak hızlı bir şekilde paslaşabilen ve doğru adamı bulan Türkiye’nin yakaladığı rüzgâra karşı Garcia’nın eforu yeterli olmadı. Tempoyu düşürmeyen Ay Yıldızlılar, üst üste buldukları sayılarla ilk yarıyı 41-23 önde kapattı.

İlk yarıda takımın en skorer oyuncusu 8 sayı ile Kerem Gönlüm’dü. Başantrenör Ergin Ataman ilk yarıda Türkiye kadrosundaki tüm oyunculara dakika verdi. Oyuna giren 12 oyuncumuzun dokuzu skora katkı yaptı. Asist kategorisinde Türkiye rakibine 14-5, ribaundlarda ise 21-13 üstünlük sağladı.

İkinci yarıda temposunu düşürmeyen ve Garcia üzerinde yoğun savunmasını hafifletmeyen Türkiye, farkı korumaya başardı. Dominik Cumhuriyeti Liz ve Fortuna gibi farklı opsiyonlarla skor üretmeye çalışırken, Türkiye’nin hücumu bu turnuvada hiç olmadığı kadar rahat ve sonuca yönelikti.

Ömer Aşık ve Kerem Gönlüm liderliğinde pota altından ve orta mesafeden skor üreten Türkiye, tempoyu yöneterek Dominik Cumhuriyeti’ne geri dönüş umudu vermedi. Rakibinin direncini her geçen dakika biraz daha kıran Ay Yıldızlılar, 02:20 dakika kala Cen Akyol’un üçlüğüyle farkı 23 sayıya çıkardı: 56-33

Son iki dakika içinde Fortuna’nın katkılarıyla skor üretmeye başlayan Dominik Cumhuriyeti’ne cevabı Emir Preldzic ile verdik. Çok yönlü forvetin üst üste gelen sayı ve asistiyle farkı yeniden yükselttik. Üçüncü çeyreği 60-41 önde kapattık.

Maçın son çeyreğine Dominik Cumhuriyeti hızını arttırarak girdi. Farkı azaltmak için tempoyu yükselten rakibimize karşı, soğukkanlı bir şekilde hücum ederek ve sete set hücumu tercih ederek cevap verdik. Bu taktik Ay Yıldızlılarımız’ın farkı korumasını sağladı. Oğuz Savaş’ın basketleri ve Emir Preldzic’in istatistik kağıdının her hanesine katkı sağlayan oyunu maçtaki üstünlüğümüzü korumamızı sağladı. İlk dört dakikayı 65-47 önde geçtik.

Dominik Cumhuriyeti’nin bu dakikadan itibaren savunmasını hareketlendirmesi ve sertleştirmesi farkın azalmasını sağladı. Rakibin bu değişikliğine hızlı reaksiyon gösteremeyen Millilerimiz, savunmada basit hatalar yaptı ve fark 02:26 dakika kala 14 sayıya indi: 70-56

Maçın son kısmında Emir Preldzic’in yeniden oyuna girmesi ve Furkan Aldemir’in enerjisiyle tempoya dengeyi getirdik. Hücumda bulduğu şansları değerlendiren Türkiye, farkın daha fazla azalmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 77-64 kazandı.

Türkiye adına maçın en skorer oyuncusu 15 sayı ile Oğuz Savaş oldu. Savaş aynı zamanda 6 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Emir Preldzic 9 sayı-5 asist, Ömer Aşık 9 sayı-10 ribaund, Kerem Gönlüm 10 sayı-6 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.