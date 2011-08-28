-12 Dev Adam'ın hazırlık karnesi İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Litvanya'da 31 Ağustos Çarşamba günü başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım, 9 hazırlık maçı yaptı. Çalışmalarına 10 Temmuz'da başlayan ''12 Dev Adam'', hazırlık döneminde yaptığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı. A Milliler, 9 maçta rakip potalara toplam 580 sayı (Maç başına 64.4 sayı) atarken, kendi potasında 618 sayı (Maç başına 68,6) sayı gördü. ''12 Dev Adam'' ikinci olduğu 2010 Dünya Şampiyonası öncesi yaptığı hazırlık maçlarında daha kötü sonuçlar almıştı. Geçen yıl yaptığı 10 hazırlık maçında 4 galibiyet, 6 yenilgi alan milliler, Dünya Şampiyonası'na çok iyi başlamış ve sonunda Dünya ikincisi olarak tarihi bir başarı elde etmişti. -Son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı- Yaptığı ağır antrenmanlar nedeniyle İzmir ve Almanya'da yaptığı hazırlık turnuvalarında istediği sonuçları alamayan milliler, şampiyona öncesi son 3 hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir'de Spor Toto World Cup 10 Turnuvası ile hazırlık maçlarına başlayan Türkiye, bu turnuvada sadece Ukrayna'yı uzatma sonunda yenerken, Almanya ve Sırbistan'a mağlup oldu. Almanya'da Bamberg kentinde katıldığı 2. hazırlık turnuvası olan Beko Süper Cup'ta da istediği sonuçları alamayan A Milliler, Yunanistan ve Almanya'ya yenilirken, sadece Belçika'yı mağlup etti. Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasını İstanbul'da oynayan ''12 Dev Adam'', Adidas İstanbul Cup 2'de Yeni Zelanda ve Karadağ'ı yenerek, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milliler, son olarak İstanbul'da Karadağ ile yaptığı özel maçta rakibine bir kez daha yenerek, son 3 hazırlık maçında 3 galibiyet aldı. -Kerem Gönlüm ve Semih Erden kadrodan çıkarıldı- A Milliler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlık döneminde sakatlıklar yüzünden sıkıntı yaşadı. Bormio'daki kampta sakatlanan Kerem Gönlüm kadrodan çıkarılırken, Sinan Güler ise apandisit ameliyatı geçirdi. A Millilerde, sakatlığı düzelmeyen Semih Erden ise şampiyonaya 5 gün kala aday kadrodan çıkarıldı. Ömer Aşık da sakatlığı nedeniyle ilk 3 hazırlık maçında forma giyemedi. Türkiye, geçen yıl da şampiyona öncesi hazırlık döneminde sıkıntılar yaşamış, o dönem başantrenör olan Bogdan Tanjevic, rahatsızlığı nedeniyle hazırlık döneminde takımın başında 1 Ağustos'tan itibaren yer almıştı. Yeni Zelanda ile yapılan hazırlık maçında sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan Engin Atsür kadrodan çıkarılırken, Lübnan maçında burnuna darbe alan Ersan İlyasova son iki hazırlık maçında oynamadı. Takımın kaptanı Hidayet Türkoğlu ise hazırlık dönemi öncesi safra kesesinden operasyon geçirmişti. -En skorer Ömer Aşık- A Milli Takım'ın hazırlık dönemindeki en skorer oyuncusu Ömer Aşık oldu. Sakatlığı nedeniyle ilk 3 hazırlık maçında forma giyemeyen Ömer Aşık, 6 maçta 59 sayı ve 9.8 ortalamayla millilerin en skoreri olurken, Ömer Onan da 9 maçta 73 sayı ve 8.1 ortalamayla oynadı. Genç oyuncu Enes Kanter ise 9 maçta 67 sayı ve 7.4 ortalamayla 3. en skorer oyuncu oldu. Geçen yıl hazırlık döneminde 8 maçta 100 sayı ve 12.5 ortalamayla en skorer ismi olan Ersan İlyasova ise bu yıl 9 maçta 60 sayı ve 6.6 ortalama ile 5. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın aday kadrosundaki 6 oyuncu, 9 maçta da oynadı. Cenk Akyol, Ömer Onan, Ersan İlyasova, Ender Arslan, Enes Kanter, Emir Preldzic, 9 maçın hepsinde forma giydi.