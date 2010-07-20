12 Dev Adam'ın formaları hazır

T24 - (A) Milli Erkek Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda giyeceği forma düzenlenen törenle tanıtıldı.



Adidas Beyoğlu NBA Konsept Mağazası'nda gerçekleştirilen ve Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, milli takım kadrosunda bulunan oyuncular Fatih Solak, Sinan Güler ve Cenk Akyol ile Adidas Türkiye Genel Müdürü Haluk Özmutlu'nun katıldığı "Bu Forma Bizim" adıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, ayrıca milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu'nun rol aldığı reklamın sunumu da yapıldı.





Toplantıda kısa bir konuşma yapan Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Türk basketbolu için önemli bir sınav öncesi bir araya geldiklerini belirterek, "Oyuncularımızın giyeceği formaların tanıtımı için buradayız. İnşallah yeni formalarla başarılı sonuçlar alırız. Tüm halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Şampiyona öncesi ilk resmi turnuvamız da Adidas İstanbul Cup olacak. Hazırlık maçları sonrası en üst başarı için oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklardır" dedi.





Şampiyonaya bazı yıldız oyuncuların gelmemesi yönündeki soruyu yanıtlayan Demirel, "Bu tür organizasyonlara katılması beklenen sporcuların bazıları çeşitli nedenlerle gelmeyebiliyorlar. Bu futbolda Dünya Kupası'nda da yaşanan bir durum. 2006 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda kadromuzda Hidayet ve Mehmet yoktu. Ancak bazı oyuncuların gelmemesi o ülkelerin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Bu oyuncuların yerine oynayacaklar da kendilerini göstermek isteyecektir" diye konuştu.





Adidas Türkiye Genel Müdürü Haluk Özmutlu ise milli takım formasını ön plana çıkartarak tüm Türkiye'yi milli takıma duydukları sevgiyi göstermeye ve destek vermeye çağıran "Bu Forma Bizim" kampanyasını anlattı.





Milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu'na ait formayı 24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 7 ile götüreceklerini bildiren Özmutlu, "Teknolojik bir altyapı ile donatılan forma, her tezahürata özel bir şekilde tepki verecek" dedi.





Turgay Demirel ve oyuncular Fatih Solak, Sinan Güler ile Cenk Akyol, daha sonra yeni formayla basın mensuplarına görüntü verdi.



