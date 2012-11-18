12 Dev Adam'ın Euro 2013'teki rakipleri kimler?

4-22 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroBasket 2013'ün kuraları çekildi. Slovenya’nın en ünlü turistik mekânlarından biri olan Postonja Mağarası’nda çekilen kuralarda, Türkiye D Grubu'nda yer aldı.

12 Dev Adam'ın rakipleri Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya ve İsveç oldu.

İşte gruplar:

A Grubu

Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Ukrayna, İsrail, Belçika

B Grubu

Makedonya, Litvanya, Karadağ, Bosna Hersek, Letonya, Sırbistan

C Grubu

İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti

D Grubu

Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya, TÜRKİYE, İsveç