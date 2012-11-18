12 Dev Adam'ın Euro 2013'teki rakipleri kimler?

4-22 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroBasket 2013'ün kuraları çekildi. Slovenya’nın en ünlü turistik mekânlarından biri olan Postonja Mağarası’nda çekilen kuralarda, Türkiye D Grubu'nda yer aldı.
12 Dev Adam'ın rakipleri Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya ve İsveç oldu.
İşte gruplar:
A Grubu
Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Ukrayna, İsrail, Belçika
B Grubu
Makedonya, Litvanya, Karadağ, Bosna Hersek, Letonya, Sırbistan
C Grubu
İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti
D Grubu
Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya, TÜRKİYE, İsveç