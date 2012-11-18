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Spor

12 Dev Adam'ın Euro 2013'teki rakipleri kimler?

İşte D Grubu: Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya ve İsveç

18 Kasım 2012 22:07

 

4-22 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroBasket 2013'ün kuraları çekildi. Slovenya’nın en ünlü turistik mekânlarından biri olan Postonja Mağarası’nda çekilen kuralarda, Türkiye D Grubu'nda yer aldı.
 
12 Dev Adam'ın rakipleri Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya ve İsveç oldu.
 
İşte gruplar:
 
A Grubu 
Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Ukrayna, İsrail, Belçika
 
B Grubu 
Makedonya, Litvanya, Karadağ, Bosna Hersek, Letonya, Sırbistan
 
C Grubu 
İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti
 
D Grubu 
Rusya, Yunanistan, İtalya, Finlandiya, TÜRKİYE, İsveç
 

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