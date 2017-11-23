'12 Dev Adam'ın Dünya Kupası macerası başlıyor

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları yarın başlayacak. A Milliler ilk maçta Bursa'da Letonya'yı konuk edecek ve karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın B Grubu'nda yer aldığı elemelerde, toplam 32 takım mücadele edecek.

Milli takım B Grubu'nda İsveç, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk maçını yarın Bursa'da Letonya ile oynayacak.

Eleme formatı



FIBA'nın yeni formatına göre sezon içinde oynanacak elemelerde ülkeler, A ve B klasmanlarına ayrılarak maçları oynayacak.

Avrupa elemelerinde A klasmanında 32 ülke, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, 6'şar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.

İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek ekipler de 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. İkinci tura kalamayan takımlar ise B klasmanının en iyileriyle bir sonraki elemeler için A klasmanındaki yerlerini korumak için sahaya çıkacak.

2019 FIBA Dünya Kupası için elemeler, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.

Diğer yandan Afrika, Amerika ve Asya elemelerindeki 16'şar ülke ise 4'er takımdan oluşan 4'er grupta mücadele edecek.

Gruplar

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya

B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna

C Grubu: Polonya, Kosova, Litvanya, Macaristan

D Grubu: İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Romanya

E Grubu: Bosna Hersek, Belçika, Fransa, Rusya

F Grubu: Bulgaristan, Çekya, İzlanda, Finlandiya

G Grubu: Almanya, Sırbistan, Avusturya, Gürcistan

H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Estonya