-''12 Dev Adam''ın belgeseli yapıldı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ana sponsoru Garanti Bankası'nın basketbola desteğinin 10. yılında ''12 Dev Adam'' için hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, İstanbul'da yapıldı. Belgeselde ''12 Dev Adam'' markasının ortaya çıkışı, markanın ve Türk basketbolunun son 10 yıl içinde gösterdiği gelişim, yapılan reklam kampanyaları ve Athena'nın bir marş haline gelen şarkısı, TBF yöneticileri, milli takım oyuncuları ve banka yöneticileri tarafından anlatılıyor.