T24 LogoT24 Logo
Spor

''12 Dev Adam''ın belgeseli yapıldı İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 04:28

-''12 Dev Adam''ın belgeseli yapıldı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ana sponsoru Garanti Bankası'nın basketbola desteğinin 10. yılında ''12 Dev Adam'' için hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, İstanbul'da yapıldı. Belgeselde ''12 Dev Adam'' markasının ortaya çıkışı, markanın ve Türk basketbolunun son 10 yıl içinde gösterdiği gelişim, yapılan reklam kampanyaları ve Athena'nın bir marş haline gelen şarkısı, TBF yöneticileri, milli takım oyuncuları ve banka yöneticileri tarafından anlatılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24