12 Dev Adam'ı da Galatasaray çalıştıracak

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı tek galibiyetle kapatarak hayal kırıklığı yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Bogdan Tanjevic'in yerine Ergin Ataman'ın ismi gündeme geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu hezimetin ardından radikal kararlar alacağı ve Tanjevic ile yolları ayıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Federasyonun yeni antrenör olarak ilk düşündüğü ismin Galatasaray Liv Hospital Başentrenörü Ergin Ataman olduğu belirtiliyor. Federasyon yöneticilerinin Ataman için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve tecrübeli teknik adamı, 12 Dev Adam'ın başına getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Ergin Ataman'ın milli takımın başına geçmesi halinde Galatasaray, 3 ayrı branştaki antrenörünü ay-yıldızlı takımla paylaşmış olacak.

Galatasaraylı antrenörler milli takımları da çalıştırıyor

A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Yönetimi ile anlaşarak milli takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Terim'in yanı sıra Galatasaray Daikin Bayan Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Massimo Barbolini de aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Galatasaray Yönetimi'nin anlaşması halinde Ergin Ataman, sarı-kırmızılıların ayrı branşlardaki milli takımlarla paylaştığı 3. antrenör olacak. Bu arada, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Örs de dün yaptığı açıklamada Ergin Ataman’ın A Milli Takım Antrenörlüğü'nü hak ettiğini dile getirmişti.