"12 Dev Adam"dan ikide iki

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçını da kazanarak liderliğe yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 28-27 geride girdi. Üçüncü çeyrekte yaptığı top kayıplarıyla rakibini yakalayamayan milliler, son periyotta gösterdiği iyi performansla sahadan 67-60 galip ayrıldı.

B Grubu'nun diğer maçında Letonya sahasında İsveç'i 82-73 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Tolga desteği

Banvit'in genç oyuncusu Tolga Geçim, Ukrayna karşısında kenardan gelerek takımına önemli katkı sağladı.

21 yaşındaki genç basketbolcu, ay-yıldızlılar adına maçın en skorer ismi olurken, karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı.

Metin ve Sertaç'tan iyi performans

Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Metin Türen ve Beşiktaş Sompo Japan oyuncularından Sertaç Şanlı, Ukrayna karşısında iyi bir performans ortaya koydu. 23 yaşındaki Metin, özellikle ilk çeyrekte hücumda önemli isabetler kaydederken, maçı 9 sayıyla tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Sertaç Şanlı da boyalı alanda gösterdiği etkili performansla galibiyete katkı sağlarken, 14 sayı kaydetti.

Grubun ilk maçında Letonya karşısında etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Doğuş'un 27 yaşındaki oyuncusu Melih Mahmutoğlu ise Ukrayna karşısında sadece 2 sayı üretebildi.(Eurosport)