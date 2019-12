-12 dev adamdan anlamlı bağış İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Hidayet Türkoğlu, 2010 Dünya Şampiyonası'nın ardından aldıkları para ödülünün bir kısmını belli kurumlara bağışlamayı düşündüklerini belirterek, buna Somali için yaptıkları yardımla başladıklarını söyledi. Polat Renaissance Otel'de Turkcell ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hidayet, bir gazetecinin, Somali için önemli bir bağış yaptıklarını hatırlatması üzerine, ''Geçen sene Sayın Başbakanımız bize gerektiğinden fazla bir ödül verdi. Biz de oyuncular olarak kendi aramızda konuşup, bu miktarın belli kısmını toplayıp, belli kurumlara kuruluşlara bağışlamayı düşünüyorduk. Böyle bir fırsat geldi, ilk olarak Somali ile başladık'' dedi. Belirleyecekleri yardım kuruluşlarına bağış yapmaya devam edeceklerini kaydeden tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: ''Somali'ye az da olsa yardımımız dokunduysa biz basketbolcular olarak çok mutlu oluruz. Sonuçta biz de insanız. Bu tip durumlarda duyarsız kalamayız. İnşallah bizim az da olsa yaptığımız yardım oradaki birkaç ailenin biraz daha iyi yaşamasını sağlar. Geçen sene planladığımız olayı bu sene Somali ile başlattık. Kendi aramızda belirleyeceğimiz diğer yardım kuruluşlarıyla bunun devamı gelecek.'' -''NBA'deki lokavt süreci''- Türkoğlu, NBA'deki lokavt süresince ne yapacağıyla ilgili bir soru üzerine, şu anda sadece milli takıma konsantre olduğunu söyledi. Kaptan ve tecrübeli bir ağabey olarak kendisini diğer arkadaşlarından biraz daha fazla hazırlayıp, Avrupa Şampiyonası'nda sorumluluk alacağı zamanlarda takıma en iyi şekilde faydalı olmayı planladığını dile getiren Hidayet, ''Zaman neyi gösterir bilemem, ama Eylül'ün 20'sine kadar şu an milli takımdayım. Sadece milli takıma konsantre oldum. Milli takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Söylentilerin hiçbirine kulak asmayın, hiçbiri doğru değil'' ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin ''Sana gelen teklifler var mı?'' sorusu üzerine milli basketbolcu, ''Ben hepsini şu an dondurdum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Şampiyonaya kadar 10 günlük bir periyot var önümüzde. Başka şeylerin benim kafamı rahatsız etmesine izin vermeyeceğim. Şampiyona biter ve iyi bir netice elde ederiz, o zaman düşünürüz. Çünkü bu sene NBA biraz geç başlayacak. O zaman oturur, akıllı bir karar veririz'' şeklinde konuştu. -''Kendime ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum''- Türkoğlu, Litvanya'ya en hazır şekilde gidip, orada geçen senenin üzerinde bir başarı daha elde ederek, olimpiyata gitme hakkını kazanmak istediklerini söyledi. Oyuncular olarak kendilerine her zaman güvendiklerini kaydeden Hidayet, ''Önemli olan oradaki turnuvaya nasıl başlayacağımız. Ben hem kendime, hem takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bunu yapacak güçteyiz. Geçen sene de dünyanın en iyi ekiplerine karşı bunu gösterdik. Aynı şekilde Litvanya'da yapacağımıza inanıyorum. Kampın başında sakatlanan Kerem Gönlüm'ü kaybettik, inşallah başka fire vermeyiz'' diye konuştu.