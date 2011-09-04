12 Dev Adam'a Polonya şoku

T24

KEREM TUNÇERİ İLK 5’TE BAŞLADI



TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDEKİ YERLERİNİ ALDI



Portekiz ve Büyük Britanya’yı mağlup ettikten sonra ev sahibi Litvanya’ya mağlup olmaktan kurtulamayan 12 Dev Adam, Polonya karşılaşmasına istediği başlangıcı yapamadı.İlk dakikalarda iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Hrycaniuk’un basketleriyle kontrolü ele geçiren Polonya 6 sayılık avantaj yakaladı: 9-15. Son bölümde oyunda dengeyi kuran ay yıldızlılar, farkın açılmasına izin vermedi ilk çeyreği 17-14 geride tamamladı.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 4.5 dakikayı Polonya 26-23 önde geçti. 12 Dev Adam, rakibin üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlere rağmen aranın açılmasına izin vermedi; ancak soyunma odasına da 39-35 geride gitti.İkinci yarıya etkili başlayan taraf Polonya oldu. Rakip takım farkı 8 sayıya kadar çıkarırken, Preldzic’in önderliğinde Polonya’ya 8-0’lık seriyle cevap veren ay yıldızlılar, skora 43-43’lük eşitlik getirdi. Enes Kanter’in pota altında yaptığı ekstra katkıyla birlikte ipleri eline geçiren 12 Dev Adam, öne geçmeyi başardı. Ay yıldızlılar farkı açmaya başlarken, son bölümde hakemlerin üst üste çaldığı teknik faullerle arayı kapatan Polonya, son çeyreğe de 63-62 önde başladı.Son çeyreğe hızlı başlayan milliler, üst üste bulduğu kolay sayılarla öne geçerek farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 75-68. Ancak 12 Dev Adam’a 7-0’lık bir seriyle karşılık veren Polonya, bitime 3.5 dakika kala skora 75-75 eşitlik getirdi. Son 46 saniyeye 82-81 geride giren ay yıldızlılar, maçı da 84-83'lük skorla kaybetti.Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda Türkiye'nin Polonya ile yaptığı maçta, Kerem Tunçeri ilk 5'te başladı.Litvanya maçında yüzüne darbe alan Kerem Tunçeri'nin, maçtan sonra hastanede tomografisi çekilmişti.Sağ gözünün altında morluk olan ve dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Kerem, bugün yapılan şut antrenmanında yer aldı.Kerem Tunçeri, Polonya karşısında da ilk 5'te sahaya çıktı.Litvanya'daki maçlarda A Milli Takım'ı destekleyen yaklaşık 150 Türk taraftarı, Polonya karşısında da tribündeki yerlerini aldı.Tribüne Türk bayrakları asan taraftarlar, tezahüratlar yaparak, milli takımı coşkuyla destekledi.Karşılaşmada yaklaşık 100 kadar Polonyalı taraftar da takımlarına destek verdi.