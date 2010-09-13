-''12 DEV ADAM''A ÖDÜL YAĞDI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan (A) Milli Takım sporcuları, teknik heyeti ve yöneticilerini kabul etti. Başbakanlık 2 nolu toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Erdoğan, milli takımın Türkiye'ye bir ilki yaşattığını ve ülkenin gurur abidesi olduklarını söyledi. Erdoğan, ''12 Dev Adam'', teknik heyet ve idarecileri kutlayarak, ''Herşeyden önce bugün bu mutluluğu değerli basketbolcularımızla yaşıyoruz. Anlamlı bir mücadele verdiler. Türkiye'ye bir ilk yaşattılar. Bu ilk için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Gurur abidemiz oldunuz'' dedi. Referandum gezileri nedeniyle (A) Milli Takım'ın yanında olamadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Tüm müsabakalarda yanınızda olmak isterdik, ama referandum gezileri nedeniyle bu olmadı. Gönlümüz sizlerleydi. Cumhurbaşkanımız maçlarda yer aldılar. 'Marifet iltifata tabidir' derler. Bakan kurulundaki tüm arkadaşlarımın selamı var. Onlar da sizin için 'Dünya şampiyonu olamadılar, ama gönlümüzün şampiyonu oldular' dediler. Kişi başı 1,5 milyon TL ödül verilecek. Teknik kadro ve sizlerin 28 milyon TL tutarındaki çeki federasyon başkanına takdim edeceğim. Bu başarıdan dolayı yasayla belirlenmiş ayrıca 500'er Cumhuriyet Altını da vereceğiz. Evli olanlar anlar. Tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak, devamını diliyorum.''