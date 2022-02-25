12 Dev Adam, Yunanistan'a konuk olacak

12 Dev Adam, 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında bugün Yunanistan ile karşılaşacak, deplasmandan galibiyet çıkarması durumunda büyük avantaj yakalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün çok önemli sınavlarından birisine daha çıkacak, 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu mücadelesinde Yunanistan’a konuk olacak. TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşma NTV’den yayınlanacak.

Dün Atina’ya giden ve maç öncesi son hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştiren 12 Dev Adam, 2’de 1 yaparak başladığı grup maçlarında kazanması halinde önemli bir avantaj elde edecek. Yunanistan ile pazartesi günü de İstanbul’da karşılaşacak olan Ay-yıldızlı ekip, elemelerin şubat penceresini 2’de 2 yaparak galibiyet sayısını 3’e yükseltmek isteyecek.

İlk turda 4 takımdan ilk 3 ekip bir üst tura çıkacak ve alınacak her galibiyet ve puan, 2. tura taşınacağı için her maç final havasında geçecek. Bir sonraki grupta da 6 takım mücadele edecek. A Milli Takımı bulunduğu B Grubu’nun ilk 3’ü, A Grubu’ndan gelen 3 takım ile birleşecek ve 6 takımlı yeni grup oluşacak. Bu 6 takım arasından da ilk 3 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Orhun Ene yönetiminde geniş bir kadro ile Yunanistan’a giden A Milli Takımımız’da maça çıkacak 12 kişilik kadro da bugün belirlenecek.

Sertaç olmayacak

Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, takımının Euroleague maçları nedeniyle aday kadroda yer almasına rağmen Yunanistan karşısındaki maçlarda oynayamayacak. Fenerbahçe Beko forması giyen Şehmus Hazer de hem babasının vefatı hem de sarı-lacivertli ekibin bugün oynayacağı Monaco maçı nedeniyle kadroda yer alamayacak. TOFAŞ’ta oynayan Berk Uğurlu da yaşadığı sakatlık nedeniyle takımımızda bulunamayacak.