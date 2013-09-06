12 Dev Adam yine mağlup

Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 mağlup olan Milliler, İtalya karşısında da tutunamadı. Karşılaşma İtalya'nın 90-75 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki 2. maçında İtalya ile karşılaştı. Karşılaşma İtalya'nın 90-75 galibiyetiyle sona erdi.

Milli takım turnuvadaki ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 mağlup olmuştu.

İtalya ise D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 76-69 mağlup etti.



Maçtan detaylar



B Grubu'ndaki ikinci mücadeleye 12 Dev Adam Sinan Güler, Serhat Çetin, Kerem Gönlüm, Ömer Aşık ve Hidayet Türkoğlu beşi ile başladı.

NTV Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede, ilk çeyrekte iki takım da hücumlardan eli boş döndü ve sayı bulmakta zorlandı. Mücadelenin ilk sayıları Ömer Aşık'ın serbest atışlarıyla geldi. Başa baş giden mücadelede Sinan ve Serhat'ın üçlük basketleri milli takımı 12-8 öne geçirdi. İyi oynadığımız ilk çeyrekte İtalya, son 1 dakikada bulduğu basketlerle 22-19 önde bitirdi. Bu periyotta iyi bir ortaya koyan Melli, 10 sayı ile takımının en etkili ismi oldu.

İkinci çeyrekte bu kez İtalya, sayı bularak başladı. Bu periyotta sayı üretmekte zorlanan 12 Dev Adam, rakibini pota altında durduramadı ve İtalyanlar'ın farkı 10 sayıya kadar çıkarmasına engel olamadı. İlk devre İtalya'nın 44-34 üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrekte İtalyanların savunma dengesini bozmaya başaran 12 Dev Adam, bu etkinliğini hücumda göstermekte zorlandı. Üst üste hücumlardan boş dönen ve takım halinde oyundan da kopan milliler, sadece Emir ile sayı üretebildi. Fark bir türli tek haneli sayılara indirmeyi başaramayan A Milli Takımımız 3. çeyreği 74-57 geride kaldı.

Son çeyrekte 3 sayılık basketlerle umudunu koruyan Türkiye, basit top kayıpları ve rakibine verdiği kolay sayılarla farkı kapatamadı. Oyundan düşen 12 Dev Adam, 90-75 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını oldukça zora soktu.

Kalan 3 maçta Rusya, Yunanistan, İsveç ile karşılaşacak olan milliler, bir üst tura yükselmek için bu maçlardan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

İtalya'da Aradori 23, Gentile ise 20 sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Türkiye'nin en skorer oyuncusu ise 12 sayı ile Ömer Aşık oldu.

Maç sonucu: Türkiye-İtalya: 90-75

Üçüncü periyot sonucu: Türkiye-İtalya: 57-74

İlk yarı sonucu: Türkiye-İtalya: 34-44

İlk periyot sonucu: Türkiye-İtalya: 19-22