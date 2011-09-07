12 Dev Adam yenilgisiz Fransa karşısında

T24 - A Milli Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki ilk maçında bugün saat 18:00’de Fransa ile karşılaşacak.



12 Dev Adam, Eurobasket 2011’de ikinci tur karşılaşmalarına bugün oynayacağı Fransa maçıyla başlıyor. İspanya galibiyetiyle ikinci tura çıkan ay yıldızlılar, bugün turnuvada mağlubiyeti bulunmayan Fransa ile saat 18:00’de karşılaşacak.



Ülkemizde geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında Fransa'yı çok rahat geçerek çeyrek final bileti almıştı milli takımımız.



Ancak 12 Dev Adam, Litvanya'da çok daha güçlü bir takımla karşılaşak. Fransa'nın kadrosunda bu kez dünya şampiyonasında mücadele etmeyen Tony Parker ve Joachim Noah gibi NBA yıldızları bulunuyor.



İlk turu yenilgisiz tamamlayan Fransa, her pozisyonda atletik oyunculara sahip. Takımın en büyük silahı ise Tony Parker. NBA'de vasat bir sezonu geride bırakan Parker, ilk turu maç başına 23.2 sayı ve 5.4 asistlik etkileyici istatistiklerle kapattı. Chicago Bulls savunmasının temel direklerinden Joachim Noah ise 7.8 ortalama ile takımın ribaund lideri.



Fransa'nın en etkili dış savunmacısı ise Portland Trail Blazers'ta oynayan Nicolas Batum. 2.8 top çalma ortalamasıyla mücadele eden genç oyuncu, hücumda da zaman zaman sorumluluk almaktan kaçmıyor.



Deneyimi ve pas yeteneği ile her zaman etkili olabilen Boris Diaw, Fransa'nın bir başka önemli ismi. Fransa'nın zayıf karnı ise pota altı olarak görülüyor. Mavilerin Joachim Noah ve Kevin Serafen'in dışında pota altında saf bir pivotu bulunmuyor. Üstelik her 2 oyuncu da hücumda sorun yaşamaları ile biliniyor.



Bu açığı genel atletik üstünlüğü ile kapatmaya çalışan Fransa'yı yenmenin yolu, pota altını iyi kullanmanın yanı sıra Tony Parker'ı durdurmaktan geçiyor. Gruptaki hiçbir takımın yapamadığını yapmak için Fransa ile oynanacak maçta Kerem Tunçeri, Ömer Onan ve Sinan Güler gibi oyuncularımıza büyük iş düşecek.



