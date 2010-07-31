-12 DEV ADAM YARIN YURDA DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Türkiye'de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan (A) Milli Takım, Bormio kampının tamamlanmasının ardından yarın yurda dönüyor. Ay-yıldızlı ekip yarın öğleden sonra Milano üzerinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek. 20 Temmuz'da hazırlıklarının ikinci bölümü için İtalya'ya giden milliler, burada günde çift antrenman yaptı. Sporcular, sabah kondisyoner Ozan Şirikçi nezaretinde güç depolarken, akşam da antrenörler Nihat İziç, Orhun Ene ve Aziz Bekir yönetiminde taktik çalışmaları yaparak İtalya'daki hazırlıklarını tamamladı. (A) Milli Takım, 2-5 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Ay-yıldızlı ekip, 6-8 Ağustos tarihleri arasında ise İran, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın katılacağı Adidas İstanbul Cup'ta mücadele edecek.