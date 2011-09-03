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Spor

12 Dev Adam yarın Polonya ile karşılaşacak PANEVEZYS (A.A)

03 Eylül 2011 15:13

-12 Dev Adam yarın Polonya ile karşılaşacak PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk tur A Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın Polonya ile karşılaşacak. Ev sahibi Litvanya'ya dün 75-68 yenilerek, ilk mağlubiyetini alan A Milliler, şampiyonada bugün maç yapmayacak. Panevezio Arena'da yarın yapılacak Türkiye-Polonya maçı saat 17.45'te başlayacak. Portekiz'i 79-56, Büyük Britanya'yı da 90-61 yenen Türkiye, Litvanya'ya 75-68 yenildi. Milliler, 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 5 puanla grubunda ilk 3 maçlarını kazanan Litvanya ve İspanya'nın ardından 3. sırada bulunuyor. A Grubu'nda yarın 15.15'te Büyük Britanya-Portekiz ve 21.00'de de Litvanya-İspanya maçları yapılacak. Şampiyonada bugün A ve B gruplarında maç yapılmayacak.

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