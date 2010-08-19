-12 DEV ADAM YARIN ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı, Ankamall Alışveriş Merkezinde yarın imza gününe katılacak. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Ankara'daki Efes Pilsen World Cup 9'da mücadele edecek Türk Milli Takımı, yarın Ankamall'da 18.30-19.15 saatleri arasında taraftarlarla buluşarak imza dağıtacak. İmza günü etkinliğinde 12 Dev Adam'ın yıldız basketbolcuları Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Ender Aslan yer alacak. Ayrıca Efes Kızları, 12 Dev Adam şarkısı eşliğinde şov yapacak. Bu arada Ankamall Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Arjantin, Lübnan, Kanada ile hazırlık maçı yapacak olan (A) Milli Basketbol Takımı'nın maçlarına, Ankamall misafirleri için 60 adet özel davetiye ayrıldı. Buna göre yarın Ankamall'dan 250 lira ve üstü alışveriş yapan ilk 60 kişiye hazırlık maçlarının davetiyeleri verilecek.