T24 LogoT24 Logo
Spor

''12 DEV ADAM'' YARIN 918. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2010 13:40

-''12 DEV ADAM'' YARIN 918. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak (A) Milli Takım, tarihindeki 918. maçına çıkacak. (A) Milliler, 74 yıllık tarihinde yaptığı 917 maçın 475'ini kazanırken, 440 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada da berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı. İlk resmi maçını ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi. -EN FARKLI SKORLAR- (A) Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Milliler, tarihindeki en farklı yenilgisini ise Hırvatistan'dan aldı. Türkiye, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'de Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 yenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24