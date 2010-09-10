-''12 DEV ADAM'' YARIN 918. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak (A) Milli Takım, tarihindeki 918. maçına çıkacak. (A) Milliler, 74 yıllık tarihinde yaptığı 917 maçın 475'ini kazanırken, 440 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada da berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı. İlk resmi maçını ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi. -EN FARKLI SKORLAR- (A) Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Milliler, tarihindeki en farklı yenilgisini ise Hırvatistan'dan aldı. Türkiye, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'de Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 yenildi.