12 Dev Adam yarı finale çıkamadı

Salon: Spodek Arena

Hakemler: Shmuel Bachar xx (İsrail), Guerrino Cerebuch xx (İtalya), Milivoje Jovciç xx (Sırbistan)

Türkiye: Kerem xx 9, Ömer Onan xxx 13, Hidayet xx 13, Ersan xx 9, Ömer Aşık xx 9, Semih x 2, Oğuz xx 8, Ender xx 8, Sinan x 3, Barış x

Yunanistan: Zisis xx 14, Spanoulis xxxx 23, Perperoglou x 2, Fotsis xx 11, Bourousis xx 11, Printezis xx 6, Schortsanitis xx 9, Kalampokis x, Calathes x

1. Periyot: 17-14

Devre: 26-29 (Yunanistan lehine)

3. Periyot: 46-47

Normal Süre: 65-65

Beş Faulle Çıkan: Bourousis 38.22 (Yunanistan)

(FOTOĞRAFLI)

KATOWICE (A.A) - 18.09.2009 - Mehmet Fatih Duman Bildiriyor - 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Yunanistan'a 76-74 yenilerek yarı finale çıkamadı.

Bu sonuçla şampiyonada madalya şansını yitiren ''12 Dev Adam'', yarın Fransa ile 5.lik-8.lik klasman maçı yapacak.

Yunanistan ise elde ettiği galibiyetle yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Maça pota altında Ömer Aşık ve dış atışlarda Ömer Onan'ın sayılarıyla iyi başlayan milli takım, daha sonra Yunanistan'ın top kayıplarını iyi değerlendiremedi. Karşılaşmanın 3. dakikasında 7-2 önde olan (A) Milli Takım, Spanulis ile Zisis'in dış atışlardan bulduğu sayıları engelleyemeyince, ilk periyodu Yunanistan 17-14 üstün geçti.

2. çeyrekte Yunanistan savunması karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler, ribauntlarda da önemli sıkıntı yaşarken, bu periyotta ilk 8 dakikada hiç ribaunt kazanamadılar. Yunanistan'ın kötü bir şut yüzdesiyle oynaması, oyunda dengenin bozulmasını önledi. Pota altında Ömer Aşık, Oğuz ve Ender ile bulduğu sayılarla ayakta kalan milli takım, devreyi de 29-26 geride kapattı.

Aldığı bir darbe nedeniyle 2. çeyrekte çenesi açılan Ersan, yapılan bandajla oyunu sürdürdü. Ayrıca devrenin sonunda hakemlerle konuşan Bogdan Tanjeviç'e Yunanistan teknik heyetinden bir kişi müdahale edince, ortam gerginleşti. Ömer Onan'ın da dahil olmasıyla gerilen ortamı, görevliler yatıştırdı.

Mücadelenin 3. periyotu karşılıklı basketlerle geçerken, her iki ekip de üstünlüğü ele alamadı. Bourousis, Fotsis ve Spanoulis ile etkili olan Yunanistan'a (A) Milli Takım, Oğuz, Ömer Onan ve Kerem ile karşılık verirken, son çeyreğe 47-46 Yunanistan önde girdi.

4. ve son periyotta Semih ve Oğuz'un 4. faullerini almaları, milli takımda rotasyon sorunlarına neden oldu. Ribauntlarda önemli sıkıntılar yaşayan milliler, ancak savunmasını sertleştirerek oyuna asılmayı sürdürürken, Yunanistan'ın da top kayıpları sürdü. Kerem ve Hidayet'in oyuna ağırlığını koymasıyla hareketlenen milliler, 33. dakikada 53-52 öne geçerken, 37. dakikada da skoru 63-57 yapmayı başardı. Spanoulis ile skor üretmeyi sürdüren Yunanistan, Zisis ve Printezis'in de katkısıyla 8-0'lık bir seri yapıp, son 18 saniyeye 65-63 üstün girdi. Ancak Ender'in son saniye basketiyle maçın normal süresi 65-65 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde Spanulis'in dış atışlarda bulduğu sayılarla 33. dakikada 72-67 öne geçen Yunanistan karşısında Ersan ile sayılar bulan milliler, 75-74 geride girilen son saniyelerde önemli fırsatlar yakalamasına karşın, topları kötü kullanınca, mücadeleyi 76-74 kazanan taraf Yunanistan oldu.

Maç sonunda (A) Milli Takım oyuncuları büyük üzüntü yaşarken, Yunanistan ekibi sevincini saha içinde kutladı.

Karşılaşma öncesi, Polonya'da bir kömür madeninde yaşanan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Diğer yandan, mücadeleyi izleyenler arasında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak da yer aldı.