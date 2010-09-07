-''12 DEV ADAM'' YARI FİNAL PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 maçı da kazanan (A) Milli Takım, yarın çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak. Türkiye ile Slovenya arasındaki karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. İlk turda (C) Grubu'nda mücadele eden milli takım, grupta oynadığı 5 maçı da kazanıp, yenilgisiz lider olarak 2. tura adına yazdırdı. 2. turda da Fransa'yı yenerek çeyrek finale yükselen ''12 Dev Adam'', Slovenya'nın rakibi oldu. Slovenya ise (B) Grubu'nda sadece ABD'ye yenilip, diğer 4 maçını kazanarak, 2. sırada 2. tura yükseldi. 2. turda Avustralya'yı farklı skorla yenen Slovenya çeyrek finale yükseldi. İki güçlü Avrupa temsilcisinin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takım yarı finalde, Sırbistan-İspanya maçının galibiyle 11 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Karşılaşmayı kaybeden taraf ise Sırbistan-İspanya maçının mağlubu ile 10 Eylül Cuma günü saat 18.00'de klasman maçında karşı karşıya gelecek. -İLK ÇEYREK FİNAL MAÇI SIRBİSTAN-İSPANYA- Şampiyonada yarın ilk çeyrek final mücadelesinde Sırbistan ile son Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. 2009 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde karşı karşıya gelen iki ekipten, İspanya, Sırbistan'ı yenerek, 85-63'lük skorla yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.