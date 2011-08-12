12 Dev Adam Ukrayna'yı uzatmada geçti

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A Milli Takımımız 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında mücadele ettiği ilk turnuva olan Spor Toto World Cup 10’a galibiyetle başladı.12 Dev Adam, İzmir’de düzenlenen turnuvadaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı’nı 58-58 eşitlikle tamamlanan normal sürenin ardından gidilen uzatma sonunda 69-65’lik skorla mağlup etti. Ay-Yıldızlılarımız, Spor Toto World Cup 10’daki ikinci maçında Cuma akşamı 20:30’da Almanya ile karşı karşıya gelecek.A Milli Takımımız maça Kerem Tunçeri, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Oğuz Savaş’tan oluşan ilk beşle çıktı. Karşılaşma Andriy Afaganov ile Kerem’in karşılıklı basketleri ile başlarken, pota altını iyi kullanan Ukrayna 3. dakikayı 2-6’lık skorla önde geçti. İki takımın da hücumda isabet bulamadığı ve top kayıpları yaptığı sonraki bölümde Denys Lukashov ile skor üreten konuk ekibe Ömer Onan ve Hidayet Türkoğlu’nun orta mesafeli basketleri ile yanıt veren A Milli Takımımız, 8. dakikada durumu 6-10’a getirdi. Furkan Aldemir ile farkı 2’ye indiren 12 Dev Adam, Lukashov’un basket faulünü Cenk Akyol’un son saniye üçlüğüyle cevaplasa da ilk periyodu 11-12 geride tamamladı.A Milli Takımımız, ikinci çeyreğin skor perdesini Enes Kanter’in orta mesafeli isabetiyle açarak maçta ilk kez öne geçti. Emir Preldzic’in turnikesiyle farkı 3’e çıkaran Ay-Yıldızlılarımızda Ender Arslan sayıya çevirdiği üçlükle seriyi 7-0’a taşıdı. Ukrayna, Oleksandr Kolchenko’nun basketiyle toparlandıktan sonra Cenk Akyol’un serbest atışları durumu 20-14 yaptı. Aleksandr Lypoviy’in turnikesine de Furkan Aldemir ile yanıt veren A Millilerimiz, Dmytro Zabirchenko’nun üçlüğüne engel olamadı. Fakat 12 Dev Adam bu kez 10-0’lık bir seri yakalayarak son 2 dakikaya girilirken farkı çift hanelere yükseltmeyi bildi: 32-19. A Milli Takımımız, kalan sürede Kyrylo Fesenko’nun çabasına rağmen Oğuz, Ersan ve kaptan Hidayet’in isabetleriyle devreyi 38-23 üstün kapattı.Ukrayna üçüncü periyodu Steven Burtt’un art arda bulduğu basketlerle açtı. Enes Kanter’in smacından sonra içeriden sayı üretmeye devam eden konuk ekip, yakaladığı 11-2’lik seriyle 23. dakikada skoru 40-36’ya getirdi. Ay-Yıldızlılarımız mola dönüşünde Cenk Akyol’un üçlüğü, Barış Ermiş’in kaptığı toplar ve hızlı hücumlardan gelen sayıları ile suskunluğunu bozup farkı yeniden açarak durumu 47-38 yaptı. Çeyreğin son bölümünde iki takım da rakibini fauller ile durdururken, Ömer Onan - Hidayet Türkoğlu ikilisinin serbest atış çizgisinden gelen sayıları ile oyunun kontrolünü elinden bırakmayan 12 Dev Adam, final periyoduna 50-44 önde girdi.Hidayet Türkoğlu’nun orta mesafeden bulduğu isabetle start alan son çeyreğe hücumda etkili başlayan rakip takım 33. dakikada farkı yeniden 2 sayıya kadar indirdi. Ersan İlyasova’nın serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılar ve Enes Kanter’in pota altı basketi ile toparlanan A Milli Takımımız, karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala skoru 55-50’ye getirdi. Televizyon molasından Cenk Akyol’un basketi ile dönen Millilerimize, Viacheslav Kravtsov’un boyalı alandan bulduğu basketler ve Steven Burtt’un üçlük isabetiyle cevap veren Ukrayna, son 3 dakikaya girilirken durumu 57-55’e getirdi. Enes Kanter’in serbest atış sayısının ardından bu sefer de Oleksiy Pecherov ile bir üçlük bulan konuk ekip son dakikaya girilirken durumu eşitledi. A Milliler önce Hidayet, Sonra Kerem ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince maç 58-58’lik skorla uzatmaya gitti.Uzatma periyodunda Oleksiy Pecherov’un orta mesafeli atışına Furkan Aldemir’in basket faulüyle 12 Dev Adam, çeyreğin hemen başında 61-60 öne geçti. Pecherov’un serbest atış sayısı ile oyuna yeniden denge getiren Ukrayna, bitime 1.5 dakika kala Ender Arslan’ın ve 45 saniye kala Ömer Onan’ın üçlüklerini durduramayınca, Ay-Yıldızlılarımız 67-61 öne geçti. Mola alan rakip takım, Steven Burtt’un üç sayılık basketiyle umutlandı. Konuk ekip faul çizgisinden ikide bir attıktan sonra Ömer iki serbest atışını da sayıya çevirince A Milli Takımımız, Ukrayna’yı 69-65 mağlup etti.TURNUVAYA İKİ MAÇLA DEVAM EDİLECEKSpor Toto World Cup 10'a bugün iki karşılaşmayla devam edilecek.Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarında A Milli Takım, uzatmada Ukrayna'yı 69-65 mağlup ederken, Almanya da Sırbistan'ı 59-58 yendi.Bu sonuçların ardından ilk günü Türkiye birinci sırada tamamlarken, Almanya averajla ikinci sırada yer aldı.Turnuvada saat 18.00'de Sırbistan-Ukrayna, 20.30'da ise Almanya-Türkiye maçları oynanacak.