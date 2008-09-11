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Spor

12 Dev Adam Ukrayna yolcusu

11 Eylül 2008 03:00

2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda ilk 3 maçını kazanan (A) Milli Takım, 13 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile yapacağı karşılaşma için yarın bu ülkeye gidecek.

(C) Grubu'nda ilk maçında Ukrayna'yı 86-73 yenen milliler, ardından Belçika'yı deplasmanda 78-63 ve dün de Fransa'yı 77-65 mağlup ederken, grubundaki 4. karşılaşmayı deplasmanda Ukrayna ile yapacak.

İlk 3 maçını kazanarak grup lideri olarak çıkma konusunda avantaj yakalayan milliler, Ukrayna'yı ikinci kez yenerek hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atmayı planlıyor.

(A) Milli Takım, yarın sabah Ukrayna'ya hareket edecek ve 13 Eylül Cumartesi günü rakibiyle karşı karşıya gelecek. Milliler, bu mücadelenin ardından 17 Eylül Çarşamba günü Belçika'yı konuk edecek ve 20 Eylül Cumartesi günü Fransa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

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