12 Dev Adam üçüncü oldu

T24

A Mili Takım'ın Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık ve Hidayet Türkoğlu ile çıktığı karşılaşma, Hamann ve Ömer Aşık'ın karşılıklı basketleriyle başladı. İlk üç dakikası 2-2 berabere geçilen karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Ömer Onan ve Kerem ile sayılar üretirken, Almanya rakibine Nowitzki ile cevap verdi. İlk periyot 15-15 berabere tamamlandı.İkinci çeyreğe Pleiss'in basketi ile başlayan Almanya, Ender-Enes ikilisinin sayılarına engel olamadı. Türkiye, bu iki oyuncunun sayılarıyla durumu 21-17'ye getirdi. Devrenin sonlarına doğru rakibinin skorer isimlerine kolay sayı bulma şansı tanımayan Türkiye soyunma odasına 29-24 önde gitti.Üçüncü çeyreğin başlarında skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, Oğuz-Ersan ikilisinin serbest atış çizgisinden ürettiği basketlerle aradaki sayı farkını 6 sayıya çıkardı: (26-32)Çeyreğin sonlarında yıldız ismi Nowitzki ile sayılar bulan Almanya, etkili savunmasıyla oyunda dengeyi yakaladı. Çeyrek boyunca skorer oyununu sürdüren ev sahibi takım final periyoduna 41-38 önde girdi.Son çeyreğe oldukça iyi başlayan Almanya, 12 sayılık bir seri yakalayarak skoru 53-38'e getirdi. Almanya, Ersan ve Cenk'in basketleriyle farkı eritmeye çalışan Türkiye'ye karşı Schwethelm ve Schultze'nin attığı üçlüklerle maçtaki üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın son bölümünde Türkiye, Ender ve Enes ile sayılar bulmasına rağmen rakibinin sayılarına engel olamadı. Almanya karşılaşmadan 64-52 galip ayrıldı.Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, TBF Asbaşkanı Metin Şahin, Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic de izledi.Yunanistan'ın birinci olduğu turnuvada, Almanya 2., Türkiye ise 3. oldu.Almanya-Türkiye karşılaşması sonunda yapılan ödül töreninde, takımlara kupalarını Beko Almanya Direktörü Zafer Üstüner verdi.