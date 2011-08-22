T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam üçüncü oldu

Almanya'nın Bamberg kentinde düzenlenen Beko Super Cup basketbol turnuvasının son maçında ev sahibi...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Almanya'nın Bamberg kentinde düzenlenen Beko Super Cup basketbol turnuvasının son maçında ev sahibi Almanya'ya 64-52 yenilen Türkiye turnuvayı 3. tamamladı.



A Mili Takım'ın Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık ve Hidayet Türkoğlu ile çıktığı karşılaşma, Hamann ve Ömer Aşık'ın karşılıklı basketleriyle başladı. İlk üç dakikası 2-2 berabere geçilen karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Ömer Onan ve Kerem ile sayılar üretirken, Almanya rakibine Nowitzki ile cevap verdi. İlk periyot 15-15 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe Pleiss'in basketi ile başlayan Almanya, Ender-Enes ikilisinin sayılarına engel olamadı. Türkiye, bu iki oyuncunun sayılarıyla durumu 21-17'ye getirdi. Devrenin sonlarına doğru rakibinin skorer isimlerine kolay sayı bulma şansı tanımayan Türkiye soyunma odasına 29-24 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, Oğuz-Ersan ikilisinin serbest atış çizgisinden ürettiği basketlerle aradaki sayı farkını 6 sayıya çıkardı: (26-32)

Çeyreğin sonlarında yıldız ismi Nowitzki ile sayılar bulan Almanya, etkili savunmasıyla oyunda dengeyi yakaladı. Çeyrek boyunca skorer oyununu sürdüren ev sahibi takım final periyoduna 41-38 önde girdi.

Son çeyreğe oldukça iyi başlayan Almanya, 12 sayılık bir seri yakalayarak skoru 53-38'e getirdi. Almanya, Ersan ve Cenk'in basketleriyle farkı eritmeye çalışan Türkiye'ye karşı Schwethelm ve Schultze'nin attığı üçlüklerle maçtaki üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın son bölümünde Türkiye, Ender ve Enes ile sayılar bulmasına rağmen rakibinin sayılarına engel olamadı. Almanya karşılaşmadan 64-52 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, TBF Asbaşkanı Metin Şahin, Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic de izledi.

Yunanistan'ın birinci olduğu turnuvada, Almanya 2., Türkiye ise 3. oldu.

Almanya-Türkiye karşılaşması sonunda yapılan ödül töreninde, takımlara kupalarını Beko Almanya Direktörü Zafer Üstüner verdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24