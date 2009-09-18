12 Dev Adam Türkiye'yi yarı finale taşıyamadı

Eurobasket 2009'da ilk ve ikinci tur grubunda 5'te 5 yapıp umutlandıran A Milli Takım, Slovenya yenilgisinin ardından, Yunanistan'a da boyun eğdi. Türkiye, Yunanistan'a uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybetti.





Başa baş giden ve normal süresi 65-65 sona eren maçta, uzatmada son topu kullanamayan Türkiye, 76-74'lük skorla mağlup oldu ve yarı finale yükselemedi.

Katowice’deki maça ay-yıldızlı takım, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan ve Ersan İlyasova’dan oluşan klasik 5’iyle başladı.

İlk basket Ömer Aşık’tan gelirken, ardından gelen Ömer Onan’ın üçlüğü ile maça iyi başladık. Savunma ribaundunda yaşanan sıkıntıyı, Spanoulis şutlarıyla değerlendirdi ve 5 dakika sonunda 7-7’lik eşitlik sağlandı.





Zizis’in üçlüklerine Ömer Onan’la karşılık veren milli takım, Bourousis’in pota altında Ömer Aşık’a üstünlük sağlamasıyla ilk çeyreği 17-14 yenik kapadı.

İkinci periyodun başında Semih-Ömer değişikliği, Schortsanitis karşısında beklenen verim alınamadığı gibi, Semih Erden iki dakikada 3 faul aldı. İkinci çeyreğin ilk 3 dakikası geçildiğinde ribaundlarda Yunanistan 16-4 üstündü, skorda da 24-16.

Savunmada ve hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koymamıza rağmen, takımı ayakta tutan isim bu dakikalarda Ender Arslan oldu. Çeyreğin sonlarında savunmadaki dirence rağmen, hücumdaki görüntü değişmeyince devre 29-26’lık Yunanistan üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Ersan’ın basketiyle başladık. Oğuz’un basket-faulü ile öne geçen milliler, Fotsis’i durduramayınca 3. dakikaya girildiğinde tekrar 4 sayı geri düştü. Boyalı alanda Schortsanitis, Oğuz Savaş’ı da faul problemine sokarken, baskılı savunma Yunanistan’ı top kayıplarına zorladı. Ömer Onan’ın skorer oyunuyla rakibin farkı açmasına izin vermeyen A Milli Takım, Kerem Tunçeri’ini de devreye girmesiyle son çeyreğe 1 sayı farkla 47-46 geride girdi.





Uzun oyuncularımız Semih ve Oğuz’un 4 faulle oynaması ribaundlarda Yunanistan’a artı avantaj getirirken, Kerem Tunçeri’nin hücumdaki direnci 4 dakika geçildiğinde farkı 1 sayıda tuttu. 6 dakika 14 saniye kala da Hidayet ortaya çıktı ve 56-52 öne geçtik.

Son 5 dakikada sahne alan Hidayet üst üste 7 sayısıyla takımımızı son 4 dakikaya 58-55 önde götürdü. NBA yıldızımız 2 dakika kala attığı üçlükle farkı 6’ya çıkarırken, Zizis’in üçlüğü farkı yine 2’ye indirdi. 1.18 dakika kala Ömer serbest atışlarda 2’de 0 yaptı, 47 saniye kala da Ömer Onan boş üçlüğü kaçırdı. 36 saniye kala ise Printezis üçlükle cezalandırıp Yunanistan’ı 64-63 öne geçirdi. Mola dönüşü hücumda top kaybedince Zizis serbest atışlardan birini sayıya çevirdi ve 18 saniye kala durumu 65-63 yaptı. Son topu kullanan Ender Arslan turnikeyi bırakıp 65-65’le maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmaya Ersan’ın basketiyle başladık ancak Yunanistan iki hücumdan 5 sayı çıkardı ve 3 sayı öne geçti. Üst üste hücumlardan sonuç alamayan milliler, Kerem’in basketiyle son 1.45 dakikaya 3 sayı yenik girdi. Karşılıklı üçlükler sonrası 37 saniye kala Hidayet 1 sayıya indirdi, Zizis taktik faulün 1’ini skoup durumu 76-74 yaptı. Son hücumu Ender’le değerlendiremeyen millier maçtan 76-74 yenik ayrıldı.

Milliler bu sonuçla yarı final şansını kaybetti ve klasman maçları oynayacak. İlk klasman maçımız yarın saat 13.00'te Fransa ile... Milliler kazandığı takdirde beşincilik maçına çıkacak.

Yunanistan ise bu galibiyetle yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.