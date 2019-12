-12 Dev Adam Türkiye'ye döndü İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'ne 2. turda veda eden A Milli Erkek Basketbol Takımı Türkiye'ye döndü. THY'ye ait özel bir uçakla Vilnius'tan İstanbul'a gelen A Milli Basketbol Takımı oyuncularının oldukça üzgün ve moralsiz oldukları gözlendi. Milli takım oyuncuları alandan ayrılırken kaptan Hidayet Türkoğlu, takım arkadaşlarını toplayarak onlarla bir süre konuşup teselli etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirel, şampiyonaya bugün dönmek için gitmediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Önümüzdeki hafta pazartesi günü daha mutlu bir şekilde dönmek istiyorduk. Geçen seneki büyük başarıdan sonra milli takımımız olimpiyatlara gitmek için elinden gelen her şeyi yapmak istiyordu, ancak olaylar ve şartlar istediğimiz gibi gelişmedi ve maalesef kaybettik. Dün Sırbistan'a karşı bir sayıyla yenildik. Çok düşük bir faul yüzdesiyle oynadık. Turnuvanın 24 ekibi arasında 21. sıradayız. Bu bile turnuvadaki başarısızlığın neden kaynaklandığını gösteriyor. Faulleri sokamamak hiç beklemediğimiz bir durumdu. Mücadele yönünden tatmin oldum diyebilirim. Herkes kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi. Eksik oyuncuların olması önemliydi. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye ilk 8 arasında olup olimpiyat şansını devam ettirmeliydi. Olmadığı için çok üzgünüz. Olimpiyatlara iki takımla gitmek isterken sadece kadınlarla gideceğiz. Çok düşük 3 sayılık yüzdesi, çok düşük faul yüzdesi maçların sonucunu belirledi'' diye konuştu. Demirel, ''Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri'nin milli takımı bıraktıkları hakkında haberler çıktı, bu doğru mu?''şeklindeki soru üzerine, ''İkisi de böyle bir açıklama yapmadıklarını söylediler. Herkesin milli takıma giriş çıkış dönemi olabiliyor. Bunu herkes kendisi değerlendirir ama bu kadar sıcağı sıcağına böyle bir açıklama yapmalarını beklemiyordum, zaten de yapmamışlar. Yarın yapacağımız basın toplantısında kendileri de gerekeni söylerler'' diye konuştu. -Ene: ''Bırakmam söz konusu olmaz''- Başöntrenör Orhun Ene de, turnuvada iyi mücadele ettiklerini ama turnuvanın bütününü iyi oynayamadıklarını ifade ederek, ''Kritik anlarda daha çok hata yaptık, kazanabileceğimiz maçları da bu yüzden verdik. Biz mazeret aramıyoruz, biz maçları alacak kapasitedeydik ama ekip olarak bunu başaramadık. Bunu ileride daha iyi değerlendiririz ama bu sonuç ne bizi ne de Türk halkını mutlu etti'' dedi. Ene, faul atışlarındaki başarısızlığı neye bağladığının sorulması üzerine, ''Faul atışı tekrarla geliştirilebilecek bir özellik. Ömer Aşık dışında yüzdesi kötü olan oyuncu da yok ama genelde basketbolun psikolojisiyle de alakalı bir durum. Ama bunlar bizim için mazeret olmamalı'' yanıtını verdi. Orhun Ene, ''Sizin, Hidayet ve Kerem'in milli takımı bırakacağınız yolunda haberler çıktı, bu doğru mu?'' şeklindeki soru üzerine de, şunları söyledi: ''Ben milli takımla oyuncu ve antrenör olarak her kademesinde senelerdir çalışıyorum. Böyle bir sonuçtan sonra kendi adıma milli takımı bırakma kararı almam diye bir şey söz konusu olmaz. Bana bir görev verildi, böyle bir sonucu görev verenlerle değerlendiririz ama insanlar bize milli takımda görev verdiği sürece bundan mutluluk duyarız. Ama başaramadığınız durumda, başarısızlığın sorumluluğunu da alacak bir insanım. Benim değerlendirmem dışında beni bu göreve layık gören insanların değerlendirmesi de önemlidir. Bunlar konuşulduktan sonra yapılması gerekeni yaparız.'' -Hidayet: ''Bu görevi şerefle taşımaya devam edeceğiz''- Milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri ile birlikte milli takımdan ayrılacağı yolunda çıkan haberlere ilişkin olarak ''O dedikoduların biran önce bitmesi gerekir. Ben ve Kerem çağrıldığımız sürece her zaman bu görevi şerefle taşımaya devam edeceğiz. O dedikoduyu kim çıkardıysa biraz terbiyesizlik yapmış diyebiliriz. Ben her zaman bu formayı giymekten şeref duymuşumdur. Tekrar da davet edilirsem milli takıma aynı şeref ve onurla hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın'' şeklinde konuştu. Hidayet Türkoğlu, takım arkadaşlarıyla havalimanında yaptığı konuşmada onlara ne dediğinin sorulması üzerine, ''Onlara hoşça kalın dedim. Herkes takımına dönüyor, iyi bir sezon geçirmelerini diledim. Üzülmeyin demek kolay ama onu yapması zor. En kısa zamanda toparlanıp kendi hayatlarına dönmeleri gerektiğini söyledim'' yanıtını verdi.