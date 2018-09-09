12 Dev Adam, Super Cup'ta şampiyon oldu!

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Super Cup’ta A Milli Takım, finaldeki rakibi Çekya’yı 89-80 yendi ve bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Edel-optics.de Arena’da oynanan mücadeleye Türkiye; Doğuş Balbay, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. İlk periyotta istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlılar, periyodu 28-14 geride tamamladı.

A Milliler ikinci çeyreğin başında savunmadaki sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımazken, bu bölümden sonra hücumda ritm bulan Çekya, devre sonunda soyunma odasına 51-30’luk üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı yavaş yavaş düşüren Türkiye, üçüncü periyodun sonunda farkı 14’e çekti: 70-56.

Mücadelenin final periyoduna hızlı giren ay-yıldızlılar, son periyotta 5 dakika içerisinde 18-0’lık seri yakaladı ve 35’inci dakikada 74-70 öne geçti.

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Türkiye, karşılaşmadan da 89-80 galibiyetle ayrıldı.