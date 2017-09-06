12 Dev Adam son 16'da

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'yı 78-65 yendi.12 Dev Adam, bu galibiyetle son 16'ya kalmayı garantiledi.

Karşılaşmaya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla başlayan milli takım, 3. dakikada 8-4 öne geçti. Yaptığı tam saha savunmayla Belçika'yı top kayıplarına zorlayan ay -yıldızlı ekip, bu isteğinde başarılı oldu. Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu ve Semih Erden'in basketleriyle 9. dakikada 13 sayılık (23-10) farka ulaşan milliler, ilk periyodu 23-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe De Zeeuw ile Salumu'nun sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak başlayan Belçika, 12. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 23-22.

Ardından savunmasını sertleştiren milli takım, Furkan Korkmaz, Furkan Aldemir, Semih Erden ve Sinan Güler'le kazandığı basketlerle 17. dakikada farkı bu kez 14 sayıya (40-26) yükseltti.

Son bölümde De Zeeuw ve Van Rossom'la sayılar kazanan Belçika, devreye girilirken farkı 7 sayıya (40-33) indirdi.

Belçika, 3. periyoda da hızlı bir başlangıç yaparken; Hervelle, Gillet ve Van Rossom'un basketleriyle 22. dakikada farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 42-41. Barış Hersek-Kenan Sipahi ikilisinin bulduğu basketlerle kontrolü ele almaya çalışan milli takım, Tabu, Serron ve Lecomte'nin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca, Belçika 26. dakikada 51-50 öne geçmeyi başardı. Sertaç Şanlı'nın pota altında kazandırdığı sayılarla dengeyi sağlayan milliler, son çeyreğe 55-53 önde girdi.

Büyük mücadeleye sahne olan 4. periyodun ilk 5 dakikası 60-60'lık eşitlikle geçilirken; Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan milli takım, 38. dakikada 73-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine fırsat vermeyen A Milli Takım, maçtan 78-65 galip ayrıldı.