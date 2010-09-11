12 Dev Adam Sırbistan'ı son saniyede geçti

Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında 12 Dev Adam, Sırbistan'ı son saniyede Kerem Tunçeri'nin basketi ile 83-82 yenerek finale yükseldi.

Maç boyunca çok iyi hücum eden rakibini durduramayan Milliler, kötü oyuna rağmen maçın içerisinde kalarak galibiyet umutlarını yitirmedi. Maçın son çeyreğinde çok etkili savunma yapan 12 Dev Adam maçı son topa kadar getirdi. Bitime sadece 4.5 saniye kala kenardan oyuna başlayan 12 Dev Adam, Kerem Tunçeri'nin basketi ile durumu 83-82'ye getirdi. Sırbistan'a son hücum için sadece 0.5 saniye kaldı, bu sürede gerçekleştirdikleri hücumda Semih Erden'in bloğu ile karşılaşan Sırplar yıkıldı ve Milliler muhteşem bir zaferle finalde Amerika'nın rakibi oldu.









Maçın önemli anları







İki takımda karşılaşmaya çok organize başlayamadı, büyük bir heyecan var iki tarafta da. Velickovic üç sayılık basket ile Sırbistan'ı öne geçirdi, Kerem Tunçeri ile karşılık verdik ve maçta durum 6-6 oldu.





Maçın 4. dakikasını Sırbistan 10-6 önde geçti. Hücumda sürekli dış atış kullanmayı tercih edip, bir türlü istediğimiz şut yüzdesini yakalayamadık. Sırbistan Tepic'in serbest atışları ile maçı 12-6'ya getirdi.





İlk çeyreğin bitimine 1 dakika kalırken maçı 15-15'e getirip beraberliği sağlasakta Teodosic'in üçlüğü ile Sırbistan 18-15 öne geçti.





Maçın ilk periyodu Sırbistan'ın 20-17 üstünlüğü ile sona erdi. Milliler üzerlerindeki büyük baskıdan ilk çeyrek itibari ile kurtulamadı ve çok basit hatalar yaptı.





Hücumda da çok kötü bir dış atış yüzdesi ile oynayan 12 Dev Adam, İkinci periyodun başında Ender ve Ömer ile 3 sayılık atışlardan yararlanamadı ve düşük şut yüzdesini devam ettirdi. Sırbistan ikinci periyodun ilk 2 dakikasını 22-17 önde geçti.





Hücumda top paylaşmaya başlayan Dev'ler, skoru Sinan Güler'in basketleri ile 26-25'e getirdi. Buna karşılık Sırbistan, Savanovic'in basketleri ile farkı 8'e çıkardı. İlk yarının bitimine 4 dakika kala skor 33-25 oldu.





İlk yarının bitimine 3 dakika kala farkı Ender'in üçlüğü ile 4'e indirdik 35-31. Ender'e, Keselj karşılık verdi ve ilk yarının bitmesine 2 dakika kala 38-31 oldu.





İlk yarı Sırbistan'ın 42-35 üstünlüğü ile tamamlandı.





Turnuva boyunca yaptığımız savunmayı ilk yarı boyunca bir türlü sahaya yansıtamadık. Sırbistan ilk yarıda 13'te 6 üç sayılık atış ile oynarken 12 Dev Adam ise sadece 9'da 2 üç sayılık isabet sağlayabildi.





İkinci yarıya Semih'in sayıları ile başlayan 12 Dev Adam, farkı 42-38 ile 4'e indirdi.





Seyircinin büyük desteğini arkasına alan Milliler 46-46 ile maçta bir kez daha dengeyi sağladı.





Eşitliği sağladıktan sonra 8 sayı birden potasında gören Türkiye, üçüncü periyodun sonlarında yeniden rakibini yakaladı.





İyi savunma yaparak topu kapan Milliler, hızlı hücumla çıkarak Ender'le üçlüğü buldu ve farkı 2 sayıya kadar indirdi.





Farkın azalması ile yeniden Teodosic sahneye çıktı ve fark 6 sayıya yükseldi. Dev'ler 3. periyodun bitimine 50 saniye kala Ender'in üçlüğü skoru 61-58'e getirdi.





Yarı final maçının son periyoduna da etkili başlayan taraf Sırbistan oldu. Krstic ile skor 66-61'e geldi. Maçın son 7 dakikasında Hidayet'in üçlüğü geldi ve fark 66-64 ile 2'ye indi.





Türkiye'nin artan umutlarına engel olan isim yine Teodosic oldu, maçı 72-64'e getiren Sırp yıldız farkı bir anda 8 sayıya çıkardı. Kerem Tunçeri adeta buz kesen Milli Takım'ı attığı üçlükle uyandırdı. 12 Dev Adam, Ömer Onan'ın serbest atışları ile bir kez daha maça ortak oldu 72-69.





Maçın son anları adeta nefes kesti, önce Sırbistan serbest atışlarla durumu 80-79'a getirdi ve öne geçti.





Bitime 4.5 saniye kalırken Sırbistan 82-81 öne geçti. Mola alan Türkiye oyuna kenardan başladı ve Kerem Tunçeri'nin maçın sona ermesine 0.5 saniye kala durumu 83-82'ye getirdi.





Sırbistan son hücumda ise topu Velickovic ile buluşturdu. Semih Erden'in yaptığı blok Sırbistan'ın son topu potaya yollayamadan maçın bitmesini sağladı ve Türkiye tarih yazarak finalde Amerika'nın rakibi oldu.











