12 Dev Adam Sırbistan'a direnemedi

T24 - A Milli Basketbol Takımı, Spor Toto World Cup’ın son maçında Sırbistan’a 83-58 mağlup olarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.





A Milli Basketbol Takımı Spor Toto World Cup’ın son maçında Sırbistan ile karşılaştı.



12 Dev Adam, Spor Toto World Cup’ın son maçında Sırbistan’a 83-58 mağlup olarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk dakikalarda kolay sayılar bulan konuk ekip, ilk 4 dakikayı 9-4 önde geçti. Ömer Onan ve Preldzic’in sayılarıyla ayakta kalan ay yıldızlılar, farkı 2 sayıya kadar indirdi: 18-20. Ancak üstünlüğünü koruyan Sırbistan ilk çeyreği 24-18 önde kapattı.



İkinci çeyreğe 11-0’lık seriyle başlayan Sırbistan, farkı 17 sayıya çıkardı. Çeyreğin ilk dakikalarında skor üretmekte çok zorlanan 12 Dev Adam, Ender Arslan’ın hücumda devreye gitmesiyle birlikte oyundan kopmadı ve soyunma odasına gidilirken skoru 43-32’ye getirerek farkı 11 sayıya indirdi.



İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, üst üste bulduğu kolay sayılarla farkı 20 sayıya çıkardı: 38-58. Ay yıldızlıların arayı kapatmasına izin vermeyen Sırbistan, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve son çeyreğe 60-43 üstün başladı.



Son çeyreğe daha iyi giren 12 Dev Adam, Furkan Aldemir ve Emir Preldzic’in basketleriyle farkı 14 sayıya kadar indirmeyi başardı. Fakat aranın 10 sayının altına inmesine izin vermeyen konuk takım, bir ara farkı 20 sayının üzerine çıkardı salondan da 83-58 galip ayrıldı.



Sırbistan'da Nenad Krstic 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Perovic 12 sayı, 6 ribaundla, Tepic de 10 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle karşılaşmayı tamamladı.



A Milli Takım'da Emir Prezldzic'in 16 sayı, 2 asisti ile Ömer Onan'ın 9 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

TÜRKİYE: 58 - SIRBİSTAN: 83

Salon: Halkapınar

Hakemler: Emin Moğolkoç, Sergei Zaschuk (Ukrayna), Aleksander Glisic(Sırbistan)

Türkiye: Kerem Tunçeri, Ömer Onan 9, Emir 16, Ersan 4, Oğuz 8, Cenk, Sinan, Barış 2, Ender 7, Enes 4, Doğuş 3, Furkan

1, İzzet 4

Sırbistan: Teodosic 4, Tepic 10, Miloslavljevic 2, Savanovic 8, Krstic 13, Bjelica 7, Markovic 6, Tripkovic 10, Keselj 7, Perovic 12, Paunic 4

1. periyot: 18-24

Devre: 43-32 (Sırbistan lehine)

3. periyot: 43-60



