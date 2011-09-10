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Spor

12 Dev Adam Sırbistan maçına hazırlanıyor VİLNİUS (A.A)

10 Eylül 2011 20:51

-12 Dev Adam Sırbistan maçına hazırlanıyor VİLNİUS (A.A) - 10.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri 2. tur E Grubu'nda dün Almanya'ya yenilen Türkiye, yarın Sırbistan ile yapacağı 3. ve son maçın hazırlıklarına başladı. Mykolo Romerio Üniversitesi'nin salonunda, başantrenör Orhun Ene yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan Sinan Güler katılmadı. Almanya maçı öncesi sol ayak bileği burkulan Sinan'ın ayağındaki ağrıların devam ettiği, milli basketbolcunun yarın Sırbistan maçında oynamasının zor olduğu bildirildi.

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