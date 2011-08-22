-12 Dev Adam şilti unutmuş İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı'na Almanya'daki Beko Super Cup turnuvasının ardından verilen şiltin, malzemecinin dalgınlığıyla unutulduğu bildirildi. A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, Almanya'daki turnuvanın ardından kendilerini bir şilt verildiğini belirterek, ''Verilen şilt malzemecinin dalgınlığıyla orada unutulmuş. Bugün geliyor'' dedi. Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş da turnuvaya katılanlara kupa verilmediğini, birer şilt verildiğini vurgulayarak, orada unutulan şiltin bugün geleceğini söyledi.