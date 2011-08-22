T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam şilti unutmuş İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 20:09

-12 Dev Adam şilti unutmuş İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı'na Almanya'daki Beko Super Cup turnuvasının ardından verilen şiltin, malzemecinin dalgınlığıyla unutulduğu bildirildi.  A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, Almanya'daki turnuvanın ardından kendilerini bir şilt verildiğini belirterek, ''Verilen şilt malzemecinin dalgınlığıyla orada unutulmuş. Bugün geliyor'' dedi.  Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş da turnuvaya katılanlara kupa verilmediğini, birer şilt verildiğini vurgulayarak, orada unutulan şiltin bugün geleceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24