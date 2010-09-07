-12 DEV ADAM SERT SAVUNMAYA GÜVENİYOR İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - 2010 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek büyük başarı sağlayan (A) Milli Basketbol Takımı oyuncuları, yarın oynayacakları Slovenya maçında takım savunmasına güveniyor. 12 Dev Adam'ın maçlarda önemli performans sergileyen oyuncuları, Slovenya karşısında turnuva boyunca uyguladıkları sert savunmayı tekrarlayacaklarını belirttiler. Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan oyunculardan Kerem Gönlüm, şampiyona başlamadan önce hazırlık maçlarında iyi neticeler alamadıklarını hatırlatarak, ''Ancak bunun nedenlerini biliyorduk. Çok ağır bir tempodan çıktık. Ağır eleştiriler aldık ama şimdi istenilen düzeye geldik. Seyirci desteği bizler için gerçekten önemli bir unsur. Ankara'da güzel bir atmosferde maçlarımızı kazanmak bizlere büyük güven verdi. Slovenya maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak kendimize olan güvenimiz tam. Ben yine çok iyi savunma yaparak adımızı yarı finale yazdıracağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Slovenya'nın kaliteli uzun ve kısa oyunculara sahip olduğunun ifade eden Ömer Onan ise şunları söyledi: ''Şu ana kadar yaptığımız iyi şeyleri devam ettirdiğimiz zaman Slovenya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Oynadığımız 6 maçı da kaybetmedik. Bu önemli bir başarı. Slovenya'ya karşı önlemlerimizi alacağız. Her zaman yaptığımız sert savunmayı bu maçta da uygulayacağımızı düşünüyorum.'' Semih Erden de Slovenya maçıyla ilgili olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi: ''Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden her takım kuvvetli. Yarın telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Rakibimizi mağlup ederek bizleri destekleyen milyonlarca Türk taraftarına armağan vermek istiyoruz.'' Kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini kaydeden Ender Arslan ise ''Slovenya maçı hem Türk basketbolu hem de kariyerlerimiz için çok büyük bir adım olacak. Eğer çeyrek finali geçersek Türkiye basketbol tarihinde bir ilke imza atacağız'' diye konuştu. Tecrübeli oyun kurucu Kerem Tunçeri, Türk basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maçına çıkacaklarını söyledi. ''Kazanırsak madalya yolumuzdaki bir engel daha kalkmış olacak'' diyen Kerem, ''Slovenya çok iyi bir ekip. Yedek oyuncuları da oldukça kaliteli. Şampiyonanın başından beri istediğimiz oyunu sahaya yansıtabiliyoruz. Bu maçta daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' yorumunu yaptı. Slovenya maçı öncesinde takımın genel durumunu değerlendiren kaptan Hidayet Türkoğlu ise ''Stres ve heyecan tabii ki olacak. Bu duyguların sporcu ruhunda var olduğunu düşünüyorum. Eğer bu maçı kazanırsak Türk spor tarihinin en önemli neticelerinden birine imza atmış olacağız. Takımda moraller üst düzeyde. Herkes çok güzel bir ortamda oynamanın tadını çıkarıyor. Karşılaşmalarda gördüğümüz eksiklikleri antrenmanda gidererek daha başarılı oluyoruz. Slovenya maçında en az hatayla oynayıp mücadeleden galip ayrılmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda şu ana kadar istedikleri sonuçları aldıklarını belirten Ersan İlyasova da görüşlerini şöyle dile getirdi: ''Şampiyonada gerçekten çok zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak form grafiğimizden hiç bir şey kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Kendimize olan güvenimiz tam.''