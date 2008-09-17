12 Dev Adam sahnede

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün saat 19:30'da Belçika karşısına tur vizesi almak için çıkıyor. Maçı NTVSpor'dan izleyebilirsiniz



36. Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı maçları Belçika ile devam ediyor.



A Milliler beşinci maçında bugün saat 19:30'da Belçika ile karşılacak. 12 Dev adam, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grup liderliğini garantileyerek Polonya'nın ev sahipliği yapacağı 2009 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.



A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Harun Erdenay, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri C grubunda Belçika ile yapacakları karşılaşmada, rehavete kapılmadan, ciddiyetle oynayacaklarını söyledi.



Millilerin Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki antrenmanında soruları yanıtlayan Erdenay, grupta 4 maçta 4 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, ''Belçika ile kendi evimizde yapacağımız maçı kazanıp, 5'te 5 yapmayı amaçlıyoruz ve grup liderliğini Fransa maçına bırakmak istemiyoruz'' dedi.



Harun Erdenay, Belçika'nın, grupta iddiasını sürdürebilmek için bu maçı mutlaka kazanması gerektiğine vurgu yaparak, ''Belçika'yı yenecek güçteyiz, ama baştan sona büyük ciddiyet içinde oynamamız lazım, çünkü Belçika bizi yenerse, şansı olacak. Rehavete kapılmak istemiyoruz. Hedefimiz grupta 6'da 6 yaparak finallere gitmek. Bu maçta rehavete yer bırakmadan, kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.







Erdenay, basketbolseverlerin salonu doldurarak milli takıma destek vermelerini de istedi.







Milli basketbolculardan Ender Arslan da Belçika maçında grup liderliğini garantilemek istediklerini ifade ederek, ''Grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkacağız. 4 maçta sergilediğimiz performansı daha da artırarak Belçika'yı yenip, gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bu yıl sahamızda oynayacağımız son maçta, taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Şölen havasında geçecek bir maç sonunda, onlarla el ele Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.







Oğuz Savaş ise bu maçın liderlik için önemli olduğunu, taraftarların desteğiyle iyi mücadele sergileyip Belçika'yı yeneceklerine inandığını söyledi.

