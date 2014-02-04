12 Dev Adam 'Rüya Takım'la aynı grupta

Barcelona'da yapılan kura çekimi sonucunda Türkiye Basketbol Milli Takımı, İspanya'da 30 Ağustos-14 Eylül tarihlerindeki Dünya Kupası grup maçlarında ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, ABD, Finlandya, Yeni Zelanda ve Ukrayna ile karşılaşcak. Milliler ilk tur maçlarını İspanya'nın Bilbao kentinde oynayacak.

İlk tur maçları, Bilbao, Gran Canaria, Granada ve Sevilla’da, final karşılaşmaları ise Barcelona ve Madrid’de gerçekleşecek. Şampiyonada mücadele edecek 24 takım, 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar üst tura çıkmaya hak kazanacak.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar tur atlayacak.

ABD, İspanya, Arjantin ve Litvanya'nın seri başı olduğu kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

1- İspanya

2- Sırbistan

3- Fransa

4- Brezilya

5- Mısır

6- İran

B GRUBU

1- Filipinler

2- Senegal

3- Porto Riko

4- Arjantin

5- Yunanistan

6- Hırvatistan

C GRUBU

1- Dominik Cumhuriyeti

2- TÜRKİYE

3- ABD

4- Finladinya

5- Yeni Zelanda

6- Ukrayna

D GRUBU

1- Slovenya

2- Litvanya

3- Angola

4- Kore

5- Meksika

6- Avustralya

FIBA Dünya Kupası'na katılan 24 takım şöyle:

Ev sahibi: İspanya

Son olimpiyat şampiyonu: ABD

Avrupa: Fransa, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Ukrayna, Sırbistan

Amerika: Meksika, Porto Riko, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti

Afrika: Angola, Mısır, Senegal

Asya: İran, Filipinler, Güney Kore

Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda

Wildcard: Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Brezilya

1. torba: ABD, İspanya, Arjantin, Litvanya

2. torba: Angola, Mısır, Senegal, Finlandiya

3. torba: İran, Güney Kore, Filipinler, Yeni Zelanda

4. torba: Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna

5. torba: Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Porto Rico

6. torba: Türkiye, Avustralya, Fransa, Yunanistan

Ayrıca, Erkek ve Kadın Milli Takımları, ilk kez aynı anda bu yaz düzenlenecek dünya şampiyonalarına katılma hakkını elde etmiş oldu. Türkiye’nin evsahipliği yapacağı, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası 27 Eylül’de başlayacak.