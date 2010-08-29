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Spor

12 Dev Adam Rusya'yı 65-56 yendi

12 Dev Adam Dünya Şampiyonası'nda Fildişi'nin ardından Rusya'yı da devirdi...

29 Ağustos 2010 03:00

T24 - A Milli Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki 2. maçında Rusya'yı 65-56 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Ankara Arena'daki maçın ilk çeyreği başa baş geçerken, çeyrek 16-15 millilerin üstünlüğüyle bitti. İkinci çeyrekten itibaren savunmasını sertleştiren 12 Dev Adam hücumda Ersan'ın sayılarıyla devreyi 33-22 önde geçti.



İkinci yarının başında rakibin organize hücumalrına karşı koyamayan milliler, farkın 5 sayıya kadar düşmesine engel olamadı. Bu bölümde savunmada ve hücumda ortaya çıkan Ömer Aşık, bitime 2 dakika kala farkı yeniden 10 sayıya çıkardı. A Milli Takım Kerem'in son saniye basketiyle de 3. çeyreği 48-37 önde geçti.

Son periyoda Hidayet'in basketiyle başlayan milli takım, son 5 dakikaya 57-49 önde girdi. Hidayet'in sahne aldığı bu bölümde skor üstünlüğünü koruyan milliler salondan 65-56 galip ayrıldı.

A Milli Takım bu sonuçla Fildişi'nden sonra gruptaki önemli rakiplerinden Rusya'yı da yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Rusya ise Porto Riko galibiyetinden sonra ilk yenilgisiyle tanıştı.


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