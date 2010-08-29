12 Dev Adam Rusya'yı 65-56 yendi

T24

Ankara Arena'daki maçın ilk çeyreği başa baş geçerken, çeyrek 16-15 millilerin üstünlüğüyle bitti. İkinci çeyrekten itibaren savunmasını sertleştiren 12 Dev Adam hücumda Ersan'ın sayılarıyla devreyi 33-22 önde geçti.İkinci yarının başında rakibin organize hücumalrına karşı koyamayan milliler, farkın 5 sayıya kadar düşmesine engel olamadı. Bu bölümde savunmada ve hücumda ortaya çıkan Ömer Aşık, bitime 2 dakika kala farkı yeniden 10 sayıya çıkardı. A Milli Takım Kerem'in son saniye basketiyle de 3. çeyreği 48-37 önde geçti.Son periyoda Hidayet'in basketiyle başlayan milli takım, son 5 dakikaya 57-49 önde girdi. Hidayet'in sahne aldığı bu bölümde skor üstünlüğünü koruyan milliler salondan 65-56 galip ayrıldı.A Milli Takım bu sonuçla Fildişi'nden sonra gruptaki önemli rakiplerinden Rusya'yı da yenerek önemli bir galibiyet aldı.Rusya ise Porto Riko galibiyetinden sonra ilk yenilgisiyle tanıştı.