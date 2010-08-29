12 Dev Adam Rusya ile karşılaşılaşacak

T24 - Hazırlık maçlarında aldığı kötü sonuçların ardından farklı Fildişi Sahilleri galibiyetiyle Dünya Basketbol Şampiyonası'na moralli başlayan Türkiye, turnuvadaki ilk ciddi sınavını bugün Rusya karşısında verecek. İşte nefesleri kesecek mücadele öncesi her iki takımda da dikkat edilmesi gereken isimler...



RUSYA



Timofey Mozgov



Bu sezon NBA takımlarından New York Knicks'e transfer olan 2.16'lık Timofey Mozgov, pota altında Türkiye'yi en çok zorlayacak isim. Porto Riko karşısında 13 sayı kaydeden dev pivotun blok tehdidine de dikkat!



Sergey Monya



Dünkü karşılaşmada 16 sayıyla Rusya'nın en skorer ismiydi. Sakat olan yıldız oyuncu Viktor Khryapa'nın yokluğunda takımının sayı yükünü üstlendi. Ülkesinin Khimki takımında oynayan 27 yaşındaki 2.05'lik forvet, Türkiye karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.



Anton Ponkrashov



Porto Riko maçında üçlük atışlarda 5'te sıfır çeken 24 yaşındaki oyuncu, maç boyunca hiç iki sayılık atış kullanmadı. Attığı 10 sayının tamamını serbest atış çizgisinden kazandırdı. Oyun görüşü üst düzeyde olan Ponkrashov, gününde olmadığını anlayınca arkadaşlarına sayı attırmayı tercih etti. 10 asistle maçı tamamlayan Rus oyuncu, performansıyla ABD'li antrenörü David Blatt'ten de büyük övgü aldı. Ponkrashov, maç içinde oyun kurucu pozisyonunda oynadığı dönemlerde 2 metrelik boyuyla millilerimiz için eşleşme problemi yaratabilir.

TÜRKİYE ise Rusya'nın bu silahlarına şu oyuncularla üstünlük sağlamaya çalışacak:

Ömer Onan



"Ferrari" lakaplı 32 yaşındaki oyuncu dünkü karşılaşmada Türkiye'nin en skorer ismi oldu. Süratini dış şutlardaki becerisiyle birleştiren tecrübeli oyuncu, Rusya karşısında da millilerimizin en büyük kozlarından biri olacak. Yılmak bilmeyen yapısıyla, millilerimizin geriye düştüğü dakikalarda takımı ateşleyen oyuncu olma özelliğini bir kez daha sergileyebilir.

Ersan İlyasova



NBA patentli yıldızlarımızdan Ersan, Rusya karşısında en güvendiğimiz isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki Kırım asıllı oyuncumuz, 17 sayı attığı Fildişi Sahilleri maçında 8 ribaund alıp, 3 de asist yaptı.

Hidayet Türkoğlu



NBA'deki gururumuz Hidayet, basketbolseverlerin kendisinden beklediği patlamayı halen daha yapamadı. Fildişi Sahilleri önünde 6 sayıda kalan kaptan, aldığı 7 ribaund ve yaptığı 7 asistle istatistik kağıdının diğer bölümlerini doldurmayı başardı. Ancak taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyor. Bu bakımdan Rusya maçı da Hidayet üzerindeki beklentilerin üst düzeyde olacağı bir başka mücadele olacak.



Şimdi tüm Türkiye nefesini tuttu ve heyecanla Ankara Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak bu karşılaşmayı beklemeye başladı. Başarılar 12 Dev Adam!



