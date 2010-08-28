-''12 DEV ADAM'' RUSYA İLE 12. KEZ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda yarın Rusya ile karşılaşacak (A) Milli Takım, rakibiyle 12. kez karşı karşıya gelecek. SSCB'nin dağılmasından sonra rakibiyle 11 kez karşılaşan ''12 Dev Adam'', 5 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Milli takım, 11 maçta rakip potalara 853 sayı atarken, kendi potasında ise 897 sayı gördü. -EN FARKLI SKORLAR- (A) Milli Takım, Rusya karşısında en farklı skorlu galibiyetini 11 Ağustos 2001'de Uluslararası Turgut Atakol Turnuvası'nda elde etti. Milliler, Ankara'da yapılan maçta rakibini 92-71'lik skorla 21 sayı farkla yendi. Türkiye, Rusya karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 30. Avrupa Şampiyonası'nda aldı. İspanya'daki şampiyonada 27 Haziran 1997'de milliler, rakibine 87-56'lık skorla 31 sayı farkla yenildi. -RESMİ MAÇLAR- (A) Milliler, Rusya ile yaptığı 4 resmi maçta ise 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Rakibiyle ilk resmi maçını Yunanistan'daki 29. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde yapan milliler, sahadan 102-93 yenilgiyle ayrıldı. Rusya ile en son 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde karşılaşan milliler, 7.'lik maçında rakibine 89-66'lık skorla yenilerek, turnuvayı 8. sırada tamamlamıştı. Türkiye, katıldığı Dünya Şampiyonaları'nda ise Rusya ile 1 kez karşılaştı. Rakibiyle, ilk kez katıldığı, ABD'de 2002 yılında düzenlenen 14. Dünya Şampiyonası'nda klasman maçında karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini 91-86 yenerek 9. sırayı aldı.