-12 DEV ADAM ÖZEL MAÇTA SIRBİSTAN'A YENİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Erkek Takımı, özel maçta Sırbistan'a 66-61 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) internet sitesinde yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basına ve taraftara kapalı yapılan hazırlık karşılaşmasının ilk yarısının da 38-23 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlandığı bildirildi. Bu arada, ekstra olarak oynanan ve 0-0 başlayan 5. periyotu da konuk ekibin 20-16 önde tamamladığı kaydedildi. Karşılaşmayı TBF Başkanı Turgay Demirel, yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Karagözoğlu, Ahmet Nuri Tan, Şükrü Tara ve Ali Osman Tobay'ın da izlediği belirtildi. (A) Milli Basketbol Takımı, iki gün önce de Adidas İstanbul Cup'da karşılaştığı Sırbistan'a 83-70'lik skorla mağlup olmuştu.