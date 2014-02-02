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Spor

12 Dev Adam özel davetiyeyle Dünya Kupası'nda

Türkiye, Brezilya, Finlandiya ve Yunanistan, FIBA'nın özel davetiyle Dünya Kupası'na katılacak

02 Şubat 2014 12:38

Türkiye, 2014 Basketbol Dünya Kupası'na katılacak. FIBA Türkiye'ye 4 özel davetiyeden birini verdi.

İspanya’nın evsahipliği yapacağı 2014 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak son 4 takım Barcelona’da gerçekleştireceği toplantıda belli oldu ve Türkiye katılma hakkını elde etti. Diğer davetiyeleri alan ülkeler Brezilya, Finlandiya ve Yunanistan oldu.

FIBA, ilgili regülasyonları gereği bir kıtadan en fazla 3 takıma “wildcard” verilebilirken, bu hakkı tanıyacağı ülkeleri belirlerken birçok önemli kriteri göz önünde bulunduruyor.

Tüm bunların yanı sıra, FIBA, başvuruda bulunan ülkede basketbola verilen önemi, basketbola olan ilgiyi/sevgiyi ve de ülke takımının daha önce kıta ve dünya şampiyonalarında aldığı dereceleri de değerlendiriyor.

FIBA, “wildcard” vermeden önce ülkenin ekonomik durumunu da gözden geçiriyor. Basketbolun ülke genelindeki durumu, basketbol maçlarının yayınları, seyirci sayıları, ülkenin, FIBA’nın pazarlama ve sponsorluk faaliyetlerine ne derece yatkın olduğu da değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra, “wildcard” alacak ülkenin, evsahibi ülke için olan önemi de karar aşamasında önemli rol oynuyor.

Aday ülkelerin FIBA organizasyonlarına katılım durumunu ve ev sahipliği yaptıkları uluslararası organizasyonlardaki performansını da ‘wild card’ değerlendirme kriterleri arasında ön planda tutuyor.

 

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