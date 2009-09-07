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Spor

12 Dev Adam Litvanya maçıyla başlıyor

12 Dev Adam şampiyonadaki ilk maçına bugün Litvanya karşısında çıkacak. 22.15te başlayacak mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

07 Eylül 2009 03:00

2009 Avrupa Basketbol Şampyionası, 7 ile 20 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek. Milli takımımızın D Grubu'nda Bulgaristan, Litvanya ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacağı turnuvanın favorisi son dünya şampiyonu İspanya.

Dirk Nowitzki, Andrei Kirilenko, Sarunas Jasikevicius, Ramunas Siskauskas, Luol Deng, Jose Calderon, Dimitris Diamantidis ve Theodoros Papaloukas gibi yıldızların çeşitli sebeplerle yer almayacağı turnuvada kürsüye çıkmak için birçok takım mücadele edecek.

Eksik oyuncularına rağmen Yunanistan, Fransa, Litvanya ve Hırvatistan turnuvada İspanya dışında öne diğer favorileri.

Milli takımımız D Grubu'nda ilk üçe girmeyi başarırsa, Büyük Britanya, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın bulunduğu grubun ilk üç takımıyla ikinci tur mücadelesi verecek.

12 Dev Adam şampiyonadaki ilk maçına bugün Litvanya karşısında çıkacak. 22.15te başlayacak mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

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