12 Dev Adam iyi başladığı maçta ABD karşısında dayanamadı

A milli basketbol takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında turnuvanın 1 numaralı favorisi ABD'nin karşısında ilk 3 periyotta son derece başarılı bir oyun ortaya koydu. Ancak ABD son çeyrekte maçı kopardı. Karşılaşma ABD'nin 98-77 üstünlüğü ile sona erdi.

A milli basketbol takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında turnuvanın 1 numaralı favorisi ABD 'nin karşısına çıktı. Ay yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda’yı 76-73 yenerken, ABD ise Finlandiya’yı rahat bir oyunun ardından 59 sayı farkla 114-55 mağlup etmişti. Türkiye -ABD karşılaşması, Bilbao kentindeki Bizkaia Arena’da oynandı. İki takım en son 4 yıl önce Türkiye2de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası finalinde karşılaşmış ve ABD 81-64 galip gelerek altın madalyaya ulaşmıştı.

Türkiye maça, Cenk - Sinan - Barış Hersek - Ömer Aşık - Ender Arslan ilk beşiyle başlarken, ABD ise Harden - Faried - Davis - Curry - Irving 5'ini sahaya sürdü.

Maçın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle 16-16 berabere sonuçlandı.

İkinci çeyrekte de dirençli savunmasını sürdüren milliler ABD'yle skorda da başa baş bir oyun sergiledi. İkinci çeyreğin bitimine 6 dakika 11 saniye kala skor 20-21 ABD lehineydi.

İkinci çeyreğin sonuna 1 dakika 18 saniye kala milli takım 35-32 önde ve topun da sahibiydi.

Milliler iyi savunmayı hücum etkinliğini de artırarak destekledi. İlk yarının bitimine 23 saniye kala Türkiye 40-35 öndeydi.

İlk yarı Milli takımın 40-35 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ABD oldu ve ilk 1 dakikanın sonunda skor yeniden eşitlendi: 42-42

Milliler Cenk Akyol'un 3'lüğüyle 45-42 öne geçti...

Üçüncü çeyreğin sonuna 5 dakika 40 saniye kala skorda 51-51'lik eşitlik vardı.

4 dakika 12 saniye kala ABD 57-53 öndeyken Sinan Güler'in üçlüğüyle fark 1'e indi.

Ender'in üçlüğüyle skoru yeniden 59-59 olarak yeniden eşitlendi.

ABD üçüncü çeyreğin sonuna 1 dakika 45 saniye kala 64-59 geçti. Koç Ergin Ataman mola aldı.

Üçüncü çeyreğin sonunda art arda top kayıpları yapan milli takım, periyodu 66-60 geride kapattı.

Dördüncü çeyrekte sert savunmasını sürdüren ABD farkı ilk kez iki haneli sayılara çıkardı: 74-60

Son 5 dakikaya girilirken ABD 87 - 67 ile farkı 20 sayıya kadar çıkardı.

Farkın açılmasının ardından miller oyun disiplininden uzaklaştı ve fark açıldı. 74-97

Karşılaşma ABD'nin 98-77 üstünlüğü ile sona erdi.