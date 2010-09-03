-''12 DEV ADAM'' İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Ankara'da oynadığı maçlarda grubunu lider tamamlayarak 2. turda Fransa ile eşleşen (A) Milli Takım kafilesi İstanbul'a geldi. Antrenör Bogdan Tanjevic yönetimindeki milli takım oyuncuları, Atatürk Havalimanı'na gelişlerinde yolcular ve basketbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı. Yolcular, milli takım oyuncularıyla fotoğraf çektirmek ve imza almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Basketbol Milli Takımı İdari Menajeri Barbaros Akkaş, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk 8'e kalmak için oynayacaklarını kaydederek, şunları söyledi: ''Bu maçlar, özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli. Çünkü kaybeden eleniyor. Bundan dolayı ev sahibi olmanın avantajını İstanbul'da da kullanıp, ikinci önemli hedefimiz olan ilk 4'e kalmak istiyoruz. Takımımız moral, motivasyon ve sağlık olarak çok iyi durumda. İki oyuncumuzda küçük sakatlıklar var ama çok önemli değil. Bu organizasyonda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'da da aynı desteği göreceğimize ve bu desteğin katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Maçlarımızı kazanarak hedeflediğimiz noktalara geleceğiz, herkesi gururlandırmak istiyoruz.'' Barbaros Akkaş, Fransa takımının gücünü nasıl bulduklarının sorulması üzerine de ''Bu seviyeden sonra zayıf takım yok zaten ama biz daha kuvvetliyiz. Bizim çekinecek ve korkacak bir şeyimiz yok, herkesin bizden çekinip, korkması gerekiyor. Çünkü ev sahibiyiz. Bütün teknik, idari kadro ve oyuncular kenetlenmiş durumda. Başarıya gitmek için gerekli bütün mücadeleyi göstereceğiz. Bu saatten sonra bizim için takım fark etmiyor. Fransa ekol bir ülke, çok iyi bir takım. Bundan sonra rahat takım olmayacaktır. Fransa, dünya basketbolunda söz sahibi ve yer bulmuş bir ülke. Kolay maç olmayacak ama kazanacağız'' diye konuştu. Ankara seyircisine verdiği destek için teşekkür ederken İstanbul'daki seyircileri kendilerine destek vermeye çağıran Akkaş, ''Kendilerini mutlaka maça bekliyoruz. Onlarla beraber 2001'den sonra 2010'da ikinci bir ilki yaşayıp, ilk 4'e kalıp sonra da madalyaya uzanmak istiyoruz. 13. dev adam olarak mutlaka seyircimizin desteğine ihtiyacımız var'' dedi.