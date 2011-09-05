12 Dev Adam ikinci tura yükseldi!

T24

Hesapta olmayan Polonya yenilgisinin acısı, bugün Büyük Britanya'nın Polonya'yı yenmesiyle azalırken, İspanya maçına ikinci tur bileti cebinde çıkan 12 Dev Adam müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.İspanya'ya son basket fırsatını bitime yaklaşık 9 dakika varken veren Devler, 65-57'lik galibiyetle, hem ikinci tura moralli gitti hem de çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etti.Dün Litvanya karşısında maça müthiş bir şut performansıyla başlayan İspanya, 12 Dev Adam karşısında ise içerden etkili olmaya çalıştı. Sakatlığı bulunan Pau Gasol’u dinlendiren İspanya, Marc Gasol’la hücumda etkili oldu.NTV Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada ilk dakikalarda 5-0 geriye düşen Türkiye ise Hidayet’in devreye girmesiyle farkı eritti. Şampiyona başından beri formsuz oyunuyla eleştirilerin hedefi olan Hido, 4 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle takıma katkı verdi. İspanya ise cevabı Navarro ve Rudy Fernandez ile verdi ve ilk periyotu 19-10 önde bitirdi.İkinci periyotun başına ise Emir Preldzic damgasını vurdu. Fenerbahçe Ülker’de forma giyen yıldız oyuncu, 11 sayısıyla Milli Takım’a hayat verdi ve skoru 24-21’e getirdi. İspanyollar ise içeride Enes Kanter ve Ömer Aşık’a karşı fiziksel üstünlüğü bulunan Gasol’un üzerinden oynamaya devam etti. Hücumda etkili olmasına rağmen 3 faul alan Enes, kenara gelmek zorunda kaldı.Çeyreğin bitimine dört dakika kala Emir’in yerine oyuna giren Hidayet ise sazı eline aldı ve farkın açılmasına izin vermedi. İspanya, çeyreği 3 sayı farkla önde kapadı: 38-3512 Dev Adam üçüncü çeyreğe tutuk başladı. Emir Preldiz üzerinden hücumları yönlendirmeye çalışan A Milli Takım, skoru bir türlü kapatma şansı bulamadı. Marc Gasol’un Ömer Aşık’a yaptığı kasti faul Türkiye’yi biraz hareketlendirdi ve çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı tekrar 4’e indirdi. İspanyollar, çok sayıda faul atışı kaçırdığı periyotu 55-49 önde tamamladı.Son periyota kötü başlayan 12 Dev Adam, Ömer Aşık'ın muhteşem oyunuyla durumu eşitledi ve 4 dakika kala skoru 57-57'e getirdi. Uzun süre iki takım da sayı bulamazken Ömer Onan'ın üçlüğü Türkiye'yi kritik anda öne taşıdı. İkii takımın da hücumda büyük hatalar yaptığı bölümde Hidayet Türkoğlu muhteşem bir üçlük attı ve galibiyeti getirdi.